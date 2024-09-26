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Осень МЧС выпустило предупреждение о заморозках до -5 градусов в Новосибирской области

МЧС выпустило предупреждение о заморозках до -5 градусов в Новосибирской области

Жителей призвали быть осторожнее

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1 комментарий

Заморозки будут ночью 27 сентября

МЧС Новосибирской области разослало предупреждение о заморозках. Температура может опуститься до -5 градусов ночью 27 сентября. Спасатели призвали жителей быть осторожнее и в случае необходимости за помощью обращаться по телефону 112.

Предупреждение новосибирцы получили через смс-оповещение. В нем также говорится, что в регионе сохранится высокая пожароопасность с 27 по 30 сентября.

За помощью можно обратиться по телефону 112

Сегодня, 26 сентября, первый снег выпал в Искитиме. Местные жители сняли очень морозное видео. А вот в Новосибирске первый снег выпал ещё накануне.

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Ранее новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Когда дадут отопление в жилые дома ? Сколько можно издеваться над жителями города и испытывать их терпение !!! Какие еще нужны температуры на улице,чтобы Мэрия и СГК начали отопительный сезон ?! Стыдно за наших градоначальников.
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