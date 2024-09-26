МЧС выпустило предупреждение о заморозках до -5 градусов в Новосибирской области

МЧС Новосибирской области разослало предупреждение о заморозках. Температура может опуститься до -5 градусов ночью 27 сентября. Спасатели призвали жителей быть осторожнее и в случае необходимости за помощью обращаться по телефону 112.
Предупреждение новосибирцы получили через смс-оповещение. В нем также говорится, что в регионе сохранится высокая пожароопасность с 27 по 30 сентября.
Сегодня, 26 сентября, первый снег выпал в Искитиме. Местные жители сняли очень морозное видео. А вот в Новосибирске первый снег выпал ещё накануне.
Ранее новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь.