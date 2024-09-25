До –5 градусов и мокрый снег: какой день в Новосибирске станет самым холодным на этой неделе

Следует одеваться теплее и брать зонтики, особенно жителям области Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни ожидается низкий температурный фон. Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Самыми холодными днями в Новосибирске на этой неделе будут 26 и 27 сентября. После этого в город потихоньку будет возвращаться тепло.

— В ближайшие три дня мы ожидаем от 0 до ‒2 градусов в ночные часы. 26 и 27 сентября днём будет от +7 до +9 градусов, 28 числа — от +9 до +11 градусов, — объяснила НГС Наталья Кичанова.

Если говорить об осадках, то уже в предстоящую ночь в Новосибирске ожидается дождь и мокрый снег. Затем небольшой дождь прогнозируется днём 27 сентября.

Хуже ситуация с погодой обстоит в области, особенно в её западной части. Там в ближайшие три дня столбики термометров ночью могут падать до –5 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди и мокрый снег.