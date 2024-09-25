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Какой день в Новосибирске станет самым холодным на этой неделе

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Осень До –5 градусов и мокрый снег: какой день в Новосибирске станет самым холодным на этой неделе

До –5 градусов и мокрый снег: какой день в Новосибирске станет самым холодным на этой неделе

Синоптики прогнозируют также дожди

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2 комментария

Следует одеваться теплее и брать зонтики, особенно жителям области

В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни ожидается низкий температурный фон. Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Самыми холодными днями в Новосибирске на этой неделе будут 26 и 27 сентября. После этого в город потихоньку будет возвращаться тепло.

— В ближайшие три дня мы ожидаем от 0 до ‒2 градусов в ночные часы. 26 и 27 сентября днём будет от +7 до +9 градусов, 28 числа — от +9 до +11 градусов, — объяснила НГС Наталья Кичанова.

Если говорить об осадках, то уже в предстоящую ночь в Новосибирске ожидается дождь и мокрый снег. Затем небольшой дождь прогнозируется днём 27 сентября.

Хуже ситуация с погодой обстоит в области, особенно в её западной части. Там в ближайшие три дня столбики термометров ночью могут падать до –5 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди и мокрый снег.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске выпал первый снег.

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Комментарии
2
Гость
3 минуты
Боже ну какой же день станет самым холодным на этой неделе))) Походу новостей не осталось)))
Гость
2 минуты
У вас то снег выпал, то дожди 💩💩💩💩💩
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