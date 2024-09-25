Пора обновлять сад: как сажать смородину, малину и яблоню осенью

Осенью саженцы хорошо приживаются без жары и вредителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Осень — лучшее время для закладывания сада или его обновления. Дел на даче с огородом становится меньше, а значит, освобождается много времени для других важных задач. Лучше не откладывать высадку новых деревьев и кустарников на весну: обычно начало сезона тяжелое, а молодые саженцы будут атаковать вредители и болезни. Объясняем, как сажать смородину, яблоню и другие растения осенью.

Когда и как выбрать саженец

Питомники уже выкопали саженцы для продажи, поэтому самое время выбирать новые растения для своей дачи. Высаживать их лучше с третьей декады сентября и вплоть до середины октября. Дальше всё зависит от погоды: насколько серьезным будет минус и пойдет ли снег. В любом случае все работы по высадке растений в саду нужно завершить до 20 октября.

Саженцы продают двух видов: с открытой корневой системой, выращенные в земле, и с закрытой — в горшках и кадушках. В любом случае у растения должна быть защищена корневая система от пересыхания, при покупке нужно обратить особое внимание на это.

— Все молодые листья должны быть срезаны с саженца — это особенность осенней посадки. Если оставить листья, то будет плохая приживаемость, они просто заберут все силы растения, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

На саженце также не должно быть повреждений, пятен, сухих веток. Само растение при сгибании должно быть упругим. В случае с лозой винограда — слегка потрескивать.

— Осенняя посадка от весенней еще отличается тем, что саженец не нужно подрезать. У растения не так много времени остается, чтобы укорениться, лишний стресс не нужен. А вот весной уже нужно обязательно укоротить всё, что высажено осенью, на 1/3, — отметила агроном.

Только весной высаживают вишню, сливу, абрикосы и облепиху, а все остальные культуры прекрасно укоренятся и осенью.

Посадка смородины осенью

Сажать новые кусты смородины следует каждые 5–7 лет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Черная смородина сможет хорошо расти и плодоносить как на открытом солнечном месте, так и в легкой полутени. Другие виды всё же любят больше солнца — так вкус ягоды будет более насыщенным. Не стоит сажать кусты рядом с абрикосами и розами, а вот вблизи огорода они будут расти хорошо.

— Черная смородина может расти до 10 лет, красная и белая — около 20 лет. Но лучше менять кусты почаще, чтобы не снижался урожай, — советует Людмила Шубина.

В Сибири отлично растут такие сорта черной смородины, как «Жемчуг», «Галинка», «Геркулес», «Мила», красная смородина «Уральская красавица», «Розита», белая «Беляна».

Расстояние между кустами должно быть 1,5–2 метра. Глубина и ширина посадочной ямы — около 50–60 сантиметров. На дно нужно положить дренаж: шишки, ветки, керамзит, гравий. Полведра перегноя нужно смешать с землей, добавить стакан древесной золы, столовую ложку суперфосфата двойного и калийных удобрений. Всё хорошо перемешать и установить саженец.

Нужно засыпать растение землей, аккуратно уплотняя почву, чтобы не оставалось пустот. Саженец нужно аккуратно полить водой (потребуется минимум ведро) и еще раз хорошо уплотнить землю.

Посадка яблони

Идеальная высота саженца яблони осенью — до одного метра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крупноплодные высокие сорта яблони могут позволить себе выращивать дачники только в средней полосе России. В Сибири стоит остановиться на низкоштамбовых формах крупноплодных сортов или лучше сразу выбрать мелкоплодные сорта. Стоит точно посадить «Уральское наливное», «Зарево», «Настенька», «Персиянка».

— Яблоня хорошо соседствует с грушами, а вот от слив нужно ее посадить подальше. Расстояние между деревьями должно быть около четырех метров, чтобы они хорошо развивались и плодоносили, — советует специалист.

Не стоит гнаться за высокими саженцами, идеальная высота — до одного метра. У такого растения больше шансов быстро и хорошо прижиться.

Нужно выбрать для яблони хорошо освещенное место, где не застаивается весенняя влага. Диаметр посадочной ямы — около метра, а глубина — 60–70 сантиметров. На дне обязательно должен быть дренаж. Затем на треть нужно заполнить яму смесью ведра перегноя с грунтом. Добавить ложку суперфосфата двойного, минеральных удобрений, стакан древесной золы.

Аккуратно установите саженец и начните засыпать землей, уплотняя почву. Прививочный шип должен быть над уровнем почвы и по возможности смотреть на юг. После высадки яблоню нужно обильно полить водой и еще раз уплотнить землю.

Посадка малины осенью в Сибири

Осенью стоит высаживать только сорта, которые не требуют пригибания на зиму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Малина любит расти на солнце, хотя в лесу формируется в подлеске. Ягода в полутени и тени получается мелкой. Малинник на одном месте можно содержать не более 10 лет. Потом его убирают, 2-3 года выращивают на этом месте овощные культуры, а после этого можно снова организовывать малинник.

При высадке нужно обязательно учитывать, требуется ли пригибать растения на зиму. Агроном предупреждает, что такие сорта, как «Барнаульская» или «Иллюзия», нужно будет на зиму пригнуть к земле, иначе растение замерзнет. В этом случае кусты сажают более разряженно.

— Не нужно загущать посадки — так и ягода мельче будет, и собирать ее проблематично. Лучше выращивать малину однорядно с ориентацией с востока на запад, так растения получат больше света, — подчеркнула Людмила Шубина. — Если малина в два ряда, то между ними должно быть не менее двух метров.

Расстояние между кустами в одном ряду должно быть не менее одного метра. Глубина и ширина посадочной ямы — около 50 сантиметров. На дне обязательно сделать дренаж. Удобрения такие же, как при посадке смородины. Кусты обязательно полить водой и уплотнить землю.

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