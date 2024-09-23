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Осень Семь кругов сада Правильно готовьте землю: как сажать чеснок и лук осенью в открытый грунт

Правильно готовьте землю: как сажать чеснок и лук осенью в открытый грунт

Грядку нужно перекопать заранее

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От глубины посадки зубчиков зависит качество будущего урожая

Новосибирские дачники будут высаживать озимый чеснок до середины октября. Агроном объяснила, как правильно подготовить землю и как выбрать отличные зубчики для будущего богатого урожая.

Когда сажать чеснок и как подготовить грядку

Чеснок нужно высадить до третьей декады октября, а лучше до начала второй декады. Так будет проще втыкать зубчики.

— Обязательно перекопать грядку за неделю до высадки. В свежеперекопанную грядку нельзя сажать лук, потому что земля просядет вместе с зубчиками. В итоге они не прорастут или дадут небольшой урожай, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Во время перекопки нужно удалить все сорняки и личинки вредителей.

На каждый квадратный метр грядки нужно внести удобрения: по 2–3 килограмма перегноя, по одному стакану древесной золы и по 20–30 граммов комплексных минеральных удобрений. Если земля слишком кислая, то придется выбирать — или раскислять ее доломитовой мукой и подкармливать посадки весной, или сейчас внести удобрения и уже потом решать вопрос с раскислением. Доломитовую муку нельзя смешивать с нитрофоской, суперфосфатом, свежим навозом и мочевиной, так как образуются соли.

Как сажать чеснок и лук

Ширину грядки лучше всего делать не больше метра, чтобы в течение дачного сезона ее проще было полоть. Идеальные предшественники чеснока — это бобовые, кабачок, тыква, капуста, арбуз, дыня, огурец. Нельзя делать грядку с чесноком там, где в этом сезоне росли морковь, свекла, редис, картофель, лук, пряные травы.

— Расстояние между зубчиками нужно делать минимум в 10-15 сантиметров в одном ряду и 25 сантиметров между рядами. Зубчики сажают на глубину в три их высоты, — подчеркнула агроном. — Если высота зубчика 2 сантиметра, то глубина посадки должна быть в 6 сантиметров.

Из-за поверхностной посадки чеснок может промерзнуть. Нужно выбирать только крепкие зубчики, без пятен и повреждений.

Осенью в Сибири можно высадить и некоторые сорта лука. Но агроном советует отложить посадку до весны, так как озимый лук при неправильной агротехнике легко подвержен стрелкованию, а также хранится хуже.

Если терпения нет, то можно попробовать посадить такие сорта, как «Шекспир» или «Радар». Посаженный под зиму лук даст урожай примерно на месяц раньше весеннего. Грядку также перекапывают и удобряют за неделю. Глубина посадки — до 4 сантиметров. Расстояние между луковками в ряду 10-15 сантиметров, между рядами 20-25 сантиметров.

В конце сентября на огороде остаются одинокая капуста поздних сортов и, конечно, хрен. Самое время вспомнить об этом полезном овоще и сделать заготовки.

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