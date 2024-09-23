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Осень Сильный ветер и снег с дождем: какая погода ожидает Новосибирск в начале недели — прогноз от синоптиков

Сильный ветер и снег с дождем: какая погода ожидает Новосибирск в начале недели — прогноз от синоптиков

Температуры ночью опустятся до -1 градуса

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8 комментариев

На неделе обещают первый снег

В Новосибирске на этой неделе ожидается сильное похолодание. Это связано с циклоном, который навис над регионом.

— Сейчас по нашей территории проходит ложбина циклона. Сегодня были осадки днем — это с ложбиной связано. За холодным фронтом к нам придет холодный воздух. За счет этого похолодает, — отмечает Татьяна Дягтерева.

Во вторник, 24 сентября, будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный будет 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +4… +6 градусов, а днем поднимется до +10… +12 градусов.

В среду, 25 сентября, преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью опустится до +2… +4 градусов, а днем обещают +7… +9 градусов.

В четверг, 26 сентября, ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, но ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Ночью опустится до -1… +1 градуса. А днем будет +6… +8 градусов.

В середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон. Кадры, как спортсмен на лыжах рассекает по снежным дорогам, публикуют в соцсетях.

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Комментарии
8
Zemb
1 час
в начале неделе... деревня!!!
Гость
1 час
С погодой понятно. Не понятно когда батареи наполнятся горячей водой.
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