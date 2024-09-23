Сильный ветер и снег с дождем: какая погода ожидает Новосибирск в начале недели — прогноз от синоптиков

На неделе обещают первый снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на этой неделе ожидается сильное похолодание. Это связано с циклоном, который навис над регионом.

— Сейчас по нашей территории проходит ложбина циклона. Сегодня были осадки днем — это с ложбиной связано. За холодным фронтом к нам придет холодный воздух. За счет этого похолодает, — отмечает Татьяна Дягтерева.

Во вторник, 24 сентября, будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный будет 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью +4… +6 градусов, а днем поднимется до +10… +12 градусов.

В среду, 25 сентября, преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью опустится до +2… +4 градусов, а днем обещают +7… +9 градусов.

В четверг, 26 сентября, ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, но ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Ночью опустится до -1… +1 градуса. А днем будет +6… +8 градусов.