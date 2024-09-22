Первый снег и -2 градуса: какой будет погода в Новосибирске на неделе — прогноз на неделю

Ночные температуры опустятся ниже нуля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на следующей неделе будет резкое похолодание, которое может привести к первому снегу. Температура может опуститься до -2 градусов, и несколько дней подряд будут идти дожди. Погодные сервисы опубликовали прогнозы на предстоящую неделю.

Снег с дождем может пойти в четверг Источник: gismeteo











По данным gismeteo, первый снег пойдет уже в четверг, 26 сентября. Температура всю неделю постепенно будет снижаться. И в понедельник днем будет +15 градусов, а в пятницу уже +5 градусов. Ночные температура опустятся до -2 градусов. Во вторник, 24 сентября, также обещают сильный ветер.

Самой дождливой станет среда Источник: Яндекс.Погода











«Яндекс.Погода» передает, что дождь начнется в понедельник, 23 сентября, и закончится только в субботу, 28 сентября. Причем снег вместе с дождем пойдет тоже в субботу. А вот к следующему воскресенью может подняться температура до +10 градусов и выйти солнце.

Температура будет постепенно снижаться Источник: meteoinfo.ru











Гидрометеоцентр России сообщает, что снег будет идти на следующей неделе ночами со среды на четверг и с четверга на пятницу. Температура в эти дни будет держаться около 0 градусов. Дневная температура будут варьироваться от +19 до +7 градусов.