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Осень Первый снег и -2 градуса: какой будет погода в Новосибирске на неделе — прогноз на неделю

Первый снег и -2 градуса: какой будет погода в Новосибирске на неделе — прогноз на неделю

В городе резко похолодает

1 987
3 комментария

Ночные температуры опустятся ниже нуля

В Новосибирске на следующей неделе будет резкое похолодание, которое может привести к первому снегу. Температура может опуститься до -2 градусов, и несколько дней подряд будут идти дожди. Погодные сервисы опубликовали прогнозы на предстоящую неделю.

Снег с дождем может пойти в четверг

По данным gismeteo, первый снег пойдет уже в четверг, 26 сентября. Температура всю неделю постепенно будет снижаться. И в понедельник днем будет +15 градусов, а в пятницу уже +5 градусов. Ночные температура опустятся до -2 градусов. Во вторник, 24 сентября, также обещают сильный ветер.

Самой дождливой станет среда

«Яндекс.Погода» передает, что дождь начнется в понедельник, 23 сентября, и закончится только в субботу, 28 сентября. Причем снег вместе с дождем пойдет тоже в субботу. А вот к следующему воскресенью может подняться температура до +10 градусов и выйти солнце.

Температура будет постепенно снижаться

Гидрометеоцентр России сообщает, что снег будет идти на следующей неделе ночами со среды на четверг и с четверга на пятницу. Температура в эти дни будет держаться около 0 градусов. Дневная температура будут варьироваться от +19 до +7 градусов.

В середине сентября на Семинском перевале Республики Алтай открыли лыжный сезон. Там выпал снег.

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Комментарии
3
Гость
31 минута
Где отопление в жилых домах коли такие холода идут?! И так в квартирах свежо, а при таких уличных температурах просто ужас будет!
Гость
1 час
Температура будет держаться около 0. Днём от +19 до +7. Как всегда пальцем в небо.
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