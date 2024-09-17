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Осень Увозят ведрами опята и заканчивают сезон: что находят новосибирцы в лесу после заморозков — вкусные фотографии

Увозят ведрами опята и заканчивают сезон: что находят новосибирцы в лесу после заморозков — вкусные фотографии

Сезон грибов подходит к концу

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2 комментария

Новосибирцы поделились фотографиями улова

В Новосибирской области после заморозков стало меньше грибов. Об этом сообщили любители тихой охоты в чате «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». В лесах все еще много опят, у которых сейчас самый сезон. НГС посмотрел, что везут из леса новосибирцы.

Новосибирец собрал два ведра опят

Пользователь под ником Радик собирал в лесу опят. Он отметил, что есть часть переросших, но их немного. Грибник собирается делать икру, а на нее подойдут и большие опята.

Опята растут кучей

Опята появились в начале сентября

Алена рассказала, что в сторону Борового опята встречаюся, но нужно опасаться клещей.

Белые грибы теперь только переросшие

Артем набрал улов в лесу в Спирино.

— Белого нет, весь гнилой. Немного рыжиков и опята, — перечислил грибы Артем.

Опята легко перепутать с чешуйчаткой, которой тоже много в этот сезон

— Теперь надо переработать всё, что за выходные набрать успели, — отметила Нина и поделилась фотографиями ведер с опятами.

Опята уже больших размеров

Некоторые поехали в последний раз

Пользователь под ником Кос поделился фотографиями из Антоново с грибами и рассказал, что поехал в этом году в последний раз.

Помимо опят в лесах все еще находят грузди

Алина набрала небольших рыжиков

Некоторые ходят по грибы всей семьей

Опята очень легко перепутать с чешуйчаткой, которая растет таким же способом. Грибники подсказали в группе, что Юрий снял на видео второй вариант. Она тоже съедобная, но не такая вкусная.

Огромный улов собрал Юрий

Необычный белый гриб, похожий на коралл, обнаружил мужчина в лесу под Новосибирском. Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включен в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР.

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Комментарии
2
Гость
17 сентября 2024, 16:10
а где набрать ведрами картошки, мяса, яиц к зиме ??
Гость
17 сентября 2024, 16:10
Нутрицитологи очень рекомендуют не проблемных зизагов и встречи на профилактике.
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