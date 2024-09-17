Увозят ведрами опята и заканчивают сезон: что находят новосибирцы в лесу после заморозков — вкусные фотографии

В Новосибирской области после заморозков стало меньше грибов. Об этом сообщили любители тихой охоты в чате «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». В лесах все еще много опят, у которых сейчас самый сезон. НГС посмотрел, что везут из леса новосибирцы.
Пользователь под ником Радик собирал в лесу опят. Он отметил, что есть часть переросших, но их немного. Грибник собирается делать икру, а на нее подойдут и большие опята.
Алена рассказала, что в сторону Борового опята встречаюся, но нужно опасаться клещей.
Артем набрал улов в лесу в Спирино.
— Белого нет, весь гнилой. Немного рыжиков и опята, — перечислил грибы Артем.
— Теперь надо переработать всё, что за выходные набрать успели, — отметила Нина и поделилась фотографиями ведер с опятами.
Пользователь под ником Кос поделился фотографиями из Антоново с грибами и рассказал, что поехал в этом году в последний раз.
Опята очень легко перепутать с чешуйчаткой, которая растет таким же способом. Грибники подсказали в группе, что Юрий снял на видео второй вариант. Она тоже съедобная, но не такая вкусная.
Необычный белый гриб, похожий на коралл, обнаружил мужчина в лесу под Новосибирском. Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включен в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР.