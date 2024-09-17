Увозят ведрами опята и заканчивают сезон: что находят новосибирцы в лесу после заморозков — вкусные фотографии

Новосибирцы поделились фотографиями улова Источник: Алена/ Нина/ Радик/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











В Новосибирской области после заморозков стало меньше грибов. Об этом сообщили любители тихой охоты в чате «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». В лесах все еще много опят, у которых сейчас самый сезон. НГС посмотрел, что везут из леса новосибирцы.

Новосибирец собрал два ведра опят Источник: Радик/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Пользователь под ником Радик собирал в лесу опят. Он отметил, что есть часть переросших, но их немного. Грибник собирается делать икру, а на нее подойдут и большие опята.

Опята растут кучей Источник: Радик/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Опята появились в начале сентября Источник: Алена/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Алена рассказала, что в сторону Борового опята встречаюся, но нужно опасаться клещей.

Белые грибы теперь только переросшие Источник: Артем/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Артем набрал улов в лесу в Спирино.

— Белого нет, весь гнилой. Немного рыжиков и опята, — перечислил грибы Артем.

Опята легко перепутать с чешуйчаткой, которой тоже много в этот сезон Источник: Нина/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»

— Теперь надо переработать всё, что за выходные набрать успели, — отметила Нина и поделилась фотографиями ведер с опятами.

Опята уже больших размеров Источник: Ольга Романова/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Некоторые поехали в последний раз Источник: Кос/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Пользователь под ником Кос поделился фотографиями из Антоново с грибами и рассказал, что поехал в этом году в последний раз.

Помимо опят в лесах все еще находят грузди Источник: Ксения/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»

Алина набрала небольших рыжиков Источник: Алина/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Некоторые ходят по грибы всей семьей Источник: Юрий/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»











Опята очень легко перепутать с чешуйчаткой, которая растет таким же способом. Грибники подсказали в группе, что Юрий снял на видео второй вариант. Она тоже съедобная, но не такая вкусная.

Огромный улов собрал Юрий Источник: Юрий/ «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 rus»