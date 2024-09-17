«Горячая ванна и горячий мужчина»: как новосибирцы утепляются в квартирах — некоторые уходят спать к электробаку

Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Жители Новосибирска в ожидании отопления мерзнут в своих квартирах. Этой ночью температура упала до +1 градуса, а отопление в жилые дома начнут подавать только 18 сентября. НГС спросил у новосибирцев, что они делают, чтобы не замерзнуть.

Как рассказал читатель Владимир, он медленно переезжает в ванну. Там он спит и туда же перенес телевизор.

— Сделал хорошую лежанку, горячей воды уже давно нет, два раза, через каждую неделю обещали включить в 23:59. Но включен электронагреватель воды, от бака идет классное тепло. Думаю оборудовать там место для приема пищи, — рассказал Владимир.

Горячей воды нет у многих жителей. У Елены, помимо отсутствия горячей воды в квартире, окна выходят на север и дом не прогревается на солнце. Женщина признается, что сильно замерзла.

Некоторые, как, например, Наталья, включили обогреватели. А у читателя Марка обогревателя нет.

— Сидим в теплой одежде под одеялами, — добавил Марк.

Жительнице Новосибирска Марии помог не мерзнуть теплый пол в коридоре и в ванной. Он обогревает всю квартиру. Другая читательница Инна поделилась своим лайфхаком.

— Горячая ванна и горячий мужчина, — написала Инна.

Примерно половина читателей отметила в комментариях, что их всё устраивает и дома приятная температура.

— У нас нормально. Не люблю духоту дома, — поделилась Наталья.

— В квартирах тепло, что придумываете, — поддержал Антон.

Новосибирцы поделились фотографиями котиками, которые греются в объятиях Источник: читатели НГС











— Бесконечная консервация на зиму не дает квартире остыть, дома тепло, не надо отопления, а то придется окна открывать, улицу топить, а потом еще за это платить, — присоединилась Вера.

Лариса призналась, что дома ходит в шортах, как и летом. И даже открывает окно проветриваться, чтобы не было душно. Ночью бывает прохладно, но под одеялом вполне комфортно.