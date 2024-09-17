По Новосибирской области ударили заморозки — температура опустилась до -2,7 градуса

В Новосибирской области в ночь с 16 на 17 сентября ударили заморозки. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, температура в некоторых районах опустилась до -2,7 градуса.
На сайте метеоцентра опубликовали карту осадков с температурой, которая была в полночь. По ее данным, в Новосибирске было 1,2–1,5 градуса.
В регионе же температура опустилась до -2,7 в Крещенке Убинского района, до -2,4 в Кыштовке и до -2,4 в Татарске.
После похолодания в Новосибирске начнет теплеть в первую половину рабочей недели. Холодный северный ветер переменится на западный.