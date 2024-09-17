НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

сев.

 763мм 99%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28

Начался суд против «картонного короля»

Что интересного в стране
Дорожает пропан
Обзор хороших детсадов
Как болеют новосибирцы
Кто владеет автовокзалом в центре
Зачем готовятся к смерти
Беспредел подростков в ТЦ
Новости в Telegram
Осень По Новосибирской области ударили заморозки — температура опустилась до -2,7 градуса

По Новосибирской области ударили заморозки — температура опустилась до -2,7 градуса

Ночью температура в городе приблизилась к нулю

3 589
17 комментариев

Температуры опустились ниже нуля

В Новосибирской области в ночь с 16 на 17 сентября ударили заморозки. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, температура в некоторых районах опустилась до -2,7 градуса.

На сайте метеоцентра опубликовали карту осадков с температурой, которая была в полночь. По ее данным, в Новосибирске было 1,2–1,5 градуса.

В регионе же температура опустилась до -2,7 в Крещенке Убинского района, до -2,4 в Кыштовке и до -2,4 в Татарске.

После похолодания в Новосибирске начнет теплеть в первую половину рабочей недели. Холодный северный ветер переменится на западный.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Осень Заморозки Погода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Петров не водкин
17 сентября 2024, 08:42
Ни отопления, ни горячей воды... Чем занимались все лето ответственные лица, песни пели?
иван-т
17 сентября 2024, 08:21
Новость тысячелетия. Никогда не было и тут в сентябре ударили заморозки. Срочно в тираж!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гарик,34

Андрей,31

Kati,49

Артём,35

diman-mik,30

Оля,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление