По Новосибирской области ударили заморозки — температура опустилась до -2,7 градуса

Температуры опустились ниже нуля Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В Новосибирской области в ночь с 16 на 17 сентября ударили заморозки. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, температура в некоторых районах опустилась до -2,7 градуса.

На сайте метеоцентра опубликовали карту осадков с температурой, которая была в полночь. По ее данным, в Новосибирске было 1,2–1,5 градуса.

Источник: meteo-nso.ru/maps











В регионе же температура опустилась до -2,7 в Крещенке Убинского района, до -2,4 в Кыштовке и до -2,4 в Татарске.

Источник: meteo-nso.ru/maps









