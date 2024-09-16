Теплый день — к затяжной зиме: изучаем приметы погоды на 16 сентября

Паутина на траве предвещала грядущее тепло Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











По народному календарю 16 сентября — день преподобной Домны Никомидийской. В старину в этот день запрещали смотреться в зеркало, играть свадьбы и свататься, а по приметам предсказывали погоду на осень и зиму. Рассказываем о них подробнее.

Согласно поверьям, если утром сильный туман, то это сулит ясную и сухую погоду. А если же после обеда пошел дождь, то непогода установится надолго. Также если на растениях появилось много свежей паутины, то придет тепло.

Считается, что если на елях много шишек, то это знак теплой зимы. А если же день теплый, то зима будет затяжной. Также большое количество муравьев на дороге сулит суровую зиму.