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Осень Теплый день — к затяжной зиме: изучаем приметы погоды на 16 сентября

Теплый день — к затяжной зиме: изучаем приметы погоды на 16 сентября

В старину в этот день запрещали играть свадьбы

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1 комментарий

Паутина на траве предвещала грядущее тепло

По народному календарю 16 сентября — день преподобной Домны Никомидийской. В старину в этот день запрещали смотреться в зеркало, играть свадьбы и свататься, а по приметам предсказывали погоду на осень и зиму. Рассказываем о них подробнее.

Согласно поверьям, если утром сильный туман, то это сулит ясную и сухую погоду. А если же после обеда пошел дождь, то непогода установится надолго. Также если на растениях появилось много свежей паутины, то придет тепло.

Считается, что если на елях много шишек, то это знак теплой зимы. А если же день теплый, то зима будет затяжной. Также большое количество муравьев на дороге сулит суровую зиму.

Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и составил прогноз на сентябрь.

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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 07:56
Всем пациентам срочно на утренние процедуры.
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