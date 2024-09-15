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Осень Потепление до +19 градусов и небольшие дожди: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — прогнозы сервисов

Потепление до +19 градусов и небольшие дожди: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — прогнозы сервисов

Дожди ожидаются на выходных, но они будут не сильные

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4 комментария

Погода будет преимущественно солнечная

На следующей неделе в Новосибирске установится достаточно тёплая погода — в некоторые дни ожидаются кратковременные дожди. Об этом свидетельствуют данные с погодных сервисов, которые изучил НГС.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует, что неделя в сибирской столице будет теплой – столбики термометров поднимутся до +19 градусов по Цельсию – таких значений температура достигнет в четверг и в пятницу. В понедельник, субботу и воскресенье ожидаются дожди, но они будут небольшие. Самым холодным днём будет понедельник — ожидается +9 градусов. Дальше температура будет расти вверх до пятницы, на выходных ожидается от +17 до +18 градусов.

Самая хорошая погода, по данным сервиса, ожидается в четверг

Похожий прогноз дают и синоптики сервиса «Gismeteo». По данным специалистов, температура воздуха на следующей неделе поднимется до +19 градусов – это произойдет в пятницу. Самым холодным днём будет понедельник. При этом дожди, по прогнозу синоптиков, ожидаются только на выходных. Порывы ветра в воскресенье могут достигнуть 10 метров в секунду. В остальные дни погода будет относительно безветренная и преимущественно солнечная.

Будет много солнечных дней

По прогнозу сайта «World Weather», самыми тёплыми днями на следующей неделе будут выходные — столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В остальные дни температура воздуха будет колебаться от +9 до +16 градусов. Самым холодным опять называют понедельник. Примечательно, но дождей синоптики сайта не прогнозируют.

Осадков, согласно прогнозу сервиса, не будет

Ранее НГС изучал прогноз погоды в Новосибирске на осень — ожидается снегопад.

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Комментарии
4
Гость
15 сентября 2024, 14:44
город слякоти и дождей уныние
Гость
15 сентября 2024, 14:46
Ну не самое теплое бабье лето, конечно, но все же. В октябре еще теплые деньки будут.
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