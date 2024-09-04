До +2 градусов: в Новосибирской области ждут трехдневные дожди

В Новосибирске и области в течение трех дней с 5 по 7 сентября ожидаются дожди. Температура в регионе может опуститься до +2 градусов.
В четверг, 5 сентября, синоптики прогнозируют дождь, ветер северо-восточный ночью силой 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.
6 сентября ночью небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер северный и северо-восточный силой 4-9 м/с. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем +13…+15 градусов.
7 сентября ночью дождь, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный силой 4-9 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.
— После 9 сентября ждем улучшение погоды, прекращение осадков, постепенно будет повышаться температура, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В Новосибирской области также прогнозируют дожди разной интенсивности. Ночью 5 сентября температура составит +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов. В пятницу небольшие, местами умеренные дожди, ночью +8…+13 градусов, местами +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов. 7 сентября синоптики прогнозируют +2…+7 градусов ночью, местами до +12 градусов. Днем от +10 до +15 градусов.
Ранее новосибирские синоптики составили прогноз на весь сентябрь. Температура может подняться до +23 градусов.