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Осень Впервые за 10 лет: бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал фото с «тихой охоты»

Впервые за 10 лет: бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал фото с «тихой охоты»

Анатолий Локоть признался, что любит собирать грибы с детства

2 201
39 комментариев

Бывший мэр выложил фотографии грибов

Анатолий Локоть сходил в лес по грибы и поделился фотографиями в своем телеграм-канале. Бывший мэр Новосибирска рассказал, что любит собирать грибы с детства.

— Я люблю нашу сибирскую природу. Поймал себя на мысли, что за 10 лет в первый раз смог целый день посвятить «тихой охоте», — написал Анатолий Локоть.

Сейчас многие новосибирцы поехали по грибы

Анатолий Локоть нашел и большие грибы. Он сравнил шляпу одного из них со своей кепкой 59 размера.

Бывший мэр сейчас находится без работы. В августе глава партии КПРФ Геннадий Зюганов вновь высказался о нем. Он рекомендовал использовать опыт Анатолия Локтя и отметил, что представители партии обращались с просьбами, связанными с сибиряком.

Анна Терешкова вернулась с Камчатки и поделилась фотографиями в своих социальных сетях. Бывшая вице-мэр Новосибирска рассказала, в какие приключения попала в своей экспедиции.

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Комментарии
40
иван-т
4 сентября 2024, 14:45
Пропал Элтекс
Гость
4 сентября 2024, 14:44
Его не посадили еще что-ли?
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