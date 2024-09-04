Впервые за 10 лет: бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал фото с «тихой охоты»

Бывший мэр выложил фотографии грибов Источник: Анатолий Локоть / телеграм-канал











Анатолий Локоть сходил в лес по грибы и поделился фотографиями в своем телеграм-канале. Бывший мэр Новосибирска рассказал, что любит собирать грибы с детства.

— Я люблю нашу сибирскую природу. Поймал себя на мысли, что за 10 лет в первый раз смог целый день посвятить «тихой охоте», — написал Анатолий Локоть.

Сейчас многие новосибирцы поехали по грибы Источник: Анатолий Локоть / телеграм-канал











Анатолий Локоть нашел и большие грибы. Он сравнил шляпу одного из них со своей кепкой 59 размера.

Бывший мэр сейчас находится без работы. В августе глава партии КПРФ Геннадий Зюганов вновь высказался о нем. Он рекомендовал использовать опыт Анатолия Локтя и отметил, что представители партии обращались с просьбами, связанными с сибиряком.