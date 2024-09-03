«Это какая-то тыква»: сибиряку подарили баклажан-гигант — овощ весит больше килограмма

Баклажан не помещается в руке и весит больше килограмма Источник: читатели НГС











Новосибирскому таксисту Юрию дачники подарили огромный баклажан. На видео большой овощ сняла его супруга Елена и отправила в редакцию НГС.

— Реально это какая-то, можно сказать, тыква, а не баклажан. Вот такого размера. Прям тяжелый-тяжелый, вот такой огромный просто, — прокомментировала на видео Елена.

Елена планирует приготовить из баклажана угощение Источник: предоставлено читательницей Еленой

Девушка отметила, что ее супруг работает таксистом, и на днях подвозил дачников из СНТ «Механизатор», расположенный в районе острова Рыбачий. Дачники угостили молодого человека овощами. Уже дома, разбирая угощение, Елена обнаружила баклажан. Девушка взвесила его на домашних весах. Вес составил 1 килограмм и 49 граммов.

– Он просто поставил пакет на стол, я пакет развязала, а там огурцы, помидоры, ранетки, и вот это вот чудо. Приготовлю из него рулетики, – отметила Елена.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина отметила, что это действительно очень крупный баклажан.

– Есть сорта, которые достигают таких размеров при правильном уходе. К тому же, в этом году много тепла было и много влаги, что создало благоприятные условия. Среднестатистический баклажан, как правило, весит 300-400 граммов. При этом, баклажан для еды выращивать до огромной величины неправильно. Его обычно берут маленьким, недоспелым, потому что так они вкуснее, – отметила Людмила Шубина.

Эксперт отметила, что крупные баклажаны обычно оставляют на семена. Большие плоды в пище могут горчить, а мякоть быть грубой.