Ожидается волна холодов: синоптики — о том, когда выпадет первый снег в Новосибирске

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снега ждать не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первый мокрый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Ожидается волна холода в последних числах сентября и мокрый снег в ночные часы. Он будет пролетать, но поверхность земли всё ещё достаточно тёплая — падая, он будет таять. Эта волна холода климатически заложена — они приходят в последнюю пятидневку сентября, — говорит синоптик.

По словам собеседницы, каждый год даты варьируются, но в среднем смешанный вид осадков начинает выпадать в третьей декаде сентября. При этом окончательно снег в сентябре ещё не ляжет — обычно это происходит позже.

— Установление снежного покрова у нас всегда происходит в третьей декаде октября или первой декаде ноября. Бывают отклонения, когда месяц тёплый и существенные волны холода смещаются на более поздний период, — уточнила Наталья Кичанова.