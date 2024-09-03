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Осень Ожидается волна холодов: синоптики — о том, когда выпадет первый снег в Новосибирске

Ожидается волна холодов: синоптики — о том, когда выпадет первый снег в Новосибирске

Осадки в виде мокрого снега могут выпасть уже скоро

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8 комментариев

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снега ждать не стоит

Первый мокрый снег в Новосибирске ожидается в конце сентября. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Ожидается волна холода в последних числах сентября и мокрый снег в ночные часы. Он будет пролетать, но поверхность земли всё ещё достаточно тёплая — падая, он будет таять. Эта волна холода климатически заложена — они приходят в последнюю пятидневку сентября, — говорит синоптик.

По словам собеседницы, каждый год даты варьируются, но в среднем смешанный вид осадков начинает выпадать в третьей декаде сентября. При этом окончательно снег в сентябре ещё не ляжет — обычно это происходит позже.

— Установление снежного покрова у нас всегда происходит в третьей декаде октября или первой декаде ноября. Бывают отклонения, когда месяц тёплый и существенные волны холода смещаются на более поздний период, — уточнила Наталья Кичанова.

В Новосибирске в ближайшие три дня не ожидается потепления — в городе сохранится прохладная погода с дождями. Впрочем, уже со второй декады сентября сибиряков может ждать бабье лето. По прогнозу синоптиков, после заморозков температура поднимется до +23 градусов.

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Комментарии
8
Mr. President
3 сентября 2024, 09:57
Не знаю не знаю. Вчера на Open Picnic-е у НГУ шашлык мутили)) ну чуть дул ветерок, а так на отличненъко
Гость
3 сентября 2024, 09:58
Опять о погоде, когда лень выйти с Ленина 12 и где +28 в первой декаде.
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