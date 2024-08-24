Ждать меньше месяца: когда в Новосибирске начнутся снегопады — прогноз

В 2023 году первый снег в Новосибирске выпал 23 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сервисы составили предварительный прогноз погоды в Новосибирске на осень. По их информации, уже в сентябре в городе может пройти первый снегопад.

Как пишет сайт «Яндекс.Погода», мокрый снег в Новосибирске ожидается 10 сентября. При этом температура днем составит +3 градуса, а ночью +2 градуса. После этого до конца месяца сервис не прогнозирует снегопады.

В середине сентября возможно похолодание до 0 градусов Источник: yandex.ru/pogoda











По информации того же сайта, осадки в виде снега возможны с 25 по 27 октября, когда температура днем составит 0…-1 градус. Ночью она может опуститься до -2 градусов.

Сервис составляет прогноз по статистике за 10 лет Источник: yandex.ru/pogoda











Сервис RusMeteo не прогнозирует снегопадов в сентябре, но они возможны во второй месяц осени. Первый снег ожидается 23 октября, когда ночью похолодает до -1 градуса.

Снег ожидается 30 и 31 октября Источник: rusmeteo.by











По прогнозу сайта «У зонта» первый снегопад этой осенью возможен ночью 14 октября, когда температура составит -1 градус. Днем воздух прогреется до +3 градусов. После этого осадки в виде снега ожидаются ежедневно с 16 по 22 октября.

В конце октября в Новосибирске может похолодать до -16 градусов Источник: oktyabr.u-zonta.ru











Ранее НГС изучил прогнозы сервисов на сентябрь в Новосибирске. В городе возможно похолодание до -4 градусов и неделя дождей.