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Осень Ждать меньше месяца: когда в Новосибирске начнутся снегопады — прогноз

Ждать меньше месяца: когда в Новосибирске начнутся снегопады — прогноз

Мокрый снег возможен в сентябре

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3 комментария

В 2023 году первый снег в Новосибирске выпал 23 октября

Сервисы составили предварительный прогноз погоды в Новосибирске на осень. По их информации, уже в сентябре в городе может пройти первый снегопад.

Как пишет сайт «Яндекс.Погода», мокрый снег в Новосибирске ожидается 10 сентября. При этом температура днем составит +3 градуса, а ночью +2 градуса. После этого до конца месяца сервис не прогнозирует снегопады.

В середине сентября возможно похолодание до 0 градусов

По информации того же сайта, осадки в виде снега возможны с 25 по 27 октября, когда температура днем составит 0…-1 градус. Ночью она может опуститься до -2 градусов.

Сервис составляет прогноз по статистике за 10 лет

Сервис RusMeteo не прогнозирует снегопадов в сентябре, но они возможны во второй месяц осени. Первый снег ожидается 23 октября, когда ночью похолодает до -1 градуса.

Снег ожидается 30 и 31 октября

По прогнозу сайта «У зонта» первый снегопад этой осенью возможен ночью 14 октября, когда температура составит -1 градус. Днем воздух прогреется до +3 градусов. После этого осадки в виде снега ожидаются ежедневно с 16 по 22 октября.

В конце октября в Новосибирске может похолодать до -16 градусов

Ранее НГС изучил прогнозы сервисов на сентябрь в Новосибирске. В городе возможно похолодание до -4 градусов и неделя дождей.

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Комментарии
4
Такси ст Максим
24 августа 2024, 14:40
когда арбузы с грядки убирать?
Гость
24 августа 2024, 14:28
В Воронеж области все сбили. Даже складом боеприпасов сбили. О-е.
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