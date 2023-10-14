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СрочноКуда уехать, чтобы посмотреть солнечное затмение?
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Куда нужно уехать новосибирцу, чтобы увидеть солнечное затмение? Объяснение астронома

Ожидается, что это явление будет заметно не на всех континентах

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По новосибирскому времени затмение состоится 15 октября в 01:00

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14 октября состоится кольцеобразное солнечное затмение. Увидеть его в Новосибирске не получится.

Об этом рассказал методист большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров. Видео с его объяснением опубликовано в группе планетария во «ВКонтакте».

— Солнечное затмение — это явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце при наблюдении с определенной точки Земли. 14 октября в 21:00 по московскому времени произойдет кольцеобразное солнечное затмение, видимое в Северной и Южной Америке, — объяснил специалист.

Максимальную фазу затмения будет видно в США, Центральной Америке, Мексике, Колумбии и Бразилии.

По словам Андрея Никифорова, в Сибири кольцеобразное солнечное затмение будет видно только в 2030 году.

В конце месяца, 29 октября в Новосибирске будет видно частное лунное затмение. Во время максимума в тени окажется 13% спутника. У астрофотографов появится хорошая возможность сделать снимки этого явления.

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