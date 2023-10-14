Куда нужно уехать новосибирцу, чтобы увидеть солнечное затмение? Объяснение астронома

14 октября состоится кольцеобразное солнечное затмение. Увидеть его в Новосибирске не получится.
Об этом рассказал методист большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров. Видео с его объяснением опубликовано в группе планетария во «ВКонтакте».
— Солнечное затмение — это явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце при наблюдении с определенной точки Земли. 14 октября в 21:00 по московскому времени произойдет кольцеобразное солнечное затмение, видимое в Северной и Южной Америке, — объяснил специалист.
Максимальную фазу затмения будет видно в США, Центральной Америке, Мексике, Колумбии и Бразилии.
По словам Андрея Никифорова, в Сибири кольцеобразное солнечное затмение будет видно только в 2030 году.
В конце месяца, 29 октября в Новосибирске будет видно частное лунное затмение. Во время максимума в тени окажется 13% спутника. У астрофотографов появится хорошая возможность сделать снимки этого явления.