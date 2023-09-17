Последние теплые дни. К Новосибирску приближается похолодание до +6 градусов — прогноз погоды

В Новосибирск к концу следующей недели может прийти холодная, пасмурная погода с дождями, а температура подняться до +6 градусов днем. Но рабочие дни порадуют теплой погодой, по прогнозу синоптиков, во вторник температура может быть +21. НГС изучил данные трех сервисов, чтобы узнать какая погода будет на следующей неделе.
По данным Gismeteo, дневная температура воздуха в течение недели составит от +20 до +6 градусов. Самым холодным днем станет следующее воскресенье, а самым теплым — вторник. В ночные часы температура может опуститься до +3 градусов. Специалисты ожидают преимущественно пасмурную погоду, но в среду, субботу и воскресенье возможны осадки.
Специалисты «Яндекс.Погоды» ожидают в дневные часы на протяжении всей недели от +21 до +9 градусов. Теплее всего также будет во вторник, а холоднее всего — в воскресенье. При это ночью в субботу температура может опуститься до +5 градусов. Синоптики ожидают преимущественно пасмурную погоду, а в среду и субботу — осадки.
По прогнозу World Weather, дневная температура всю неделю будет от +18 до +7 градусов. Теплую погоду ожидают в понедельник и вторник, а наиболее холодную — в воскресенье. Самая холодная ночь может быть также в воскресенье, в этот день температура опустится до +4 градусов. Синоптики считают, что за коном будет преимущественно пасмурно, а в среду, субботу и воскресенье могут быть осадки.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на октябрь, дневная температура в следующем месяце может опуститься до -4 градусов, а ночная до -9 градусов.