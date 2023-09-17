Последние теплые дни. К Новосибирску приближается похолодание до +6 градусов — прогноз погоды

Специалисты «Яндекс.Погоды» ожидают в дневные часы на протяжении всей недели от +21 до +9 градусов. Теплее всего также будет во вторник, а холоднее всего — в воскресенье. При это ночью в субботу температура может опуститься до +5 градусов. Синоптики ожидают преимущественно пасмурную погоду, а в среду и субботу — осадки.