Осень не хочет отступать: в Новосибирск пришла ясная и теплая погода
Ноябрь побалует горожан температурой до +6 градусов
На ближайшие три дня в Новосибирске установилась ясная и теплая погода, сообщили синоптики. Осень не хочет уступать место зиме.
— На предстоящие трое суток преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 3–9 м/с, 3 ноября местами порывы до 14 м/с, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Чуть теплее будет 3 ноября. Установился антициклон над нами.
1, 2 и 3 ноября и ночные и дневные температуры будут почти одинаковые. В темное время суток ожидается
Октябрь почти подошел к концу, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. Насколько задержится тепло и когда ждать морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов на ноябрь.