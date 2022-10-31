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Осень не хочет отступать: в Новосибирск пришла ясная и теплая погода

Ноябрь побалует горожан температурой до +6 градусов

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Снегопады ушли вместе с холодом

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На ближайшие три дня в Новосибирске установилась ясная и теплая погода, сообщили синоптики. Осень не хочет уступать место зиме.

— На предстоящие трое суток преимущественно без осадков, ветер южный, юго-западный 3–9 м/с, 3 ноября местами порывы до 14 м/с, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — Чуть теплее будет 3 ноября. Установился антициклон над нами.

1, 2 и 3 ноября и ночные и дневные температуры будут почти одинаковые. В темное время суток ожидается 0... -2 градуса. В светлое время суток будет +1... +4 градуса первые два дня, а 3 ноября — еще теплее, +4... +6 градусов.

Октябрь почти подошел к концу, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. Насколько задержится тепло и когда ждать морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов на ноябрь.

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