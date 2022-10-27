Из-за сильного ветра на берег Оби выбросило горы мертвых моллюсков — что стало причиной их гибели

В Новосибирске на берег Оби выбросило множество моллюсков. Животные заняли большую часть берега. Как рассказала жительница окрестностей Марина, она заметила моллюсков несколько дней назад, когда снимала затмение. Девушка сняла на видео, как выглядел берег, усыпанный животными.
Как отметил руководитель службы эксплуатации океанариума центра «Дельфиния» Николай Кознев, в последние несколько лет наблюдается увеличение популяции улиток.
— С приходом осени сокращается кормовая база и приходят штормовые ветра, поэтому улиток выносит волнами на берег. Также в этом году наблюдается понижение уровня воды в водоемах, что является одной из причин гибели моллюсков. Это естественный процесс, — рассказал Николай Кознев.
Как добавил эксперт, с приходом воды моллюски восстановят свою популяцию.
Осень в Новосибирске нередко преподносит сюрпризы. Как стихия бушевала в регионе 23 октября, вы можете посмотреть в нашем онлайн-репортаже.