«Приближается предзимье»: на Новосибирск идет новый сильный циклон — он вернет в город ветер и осадки

В четверг, 27 октября, в регион опять придет циклон.

— Он не такой активный, как прошедший вчера, но тоже достаточно быстрый и с достаточно большой долей кинетической энергии. Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег, — отметила специалист. — К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается.

Погода сейчас будет очень неустойчивой — с ветром и осадками.