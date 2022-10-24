«Приближается предзимье»: на Новосибирск идет новый сильный
циклон — он вернет в город ветер и осадки
Тепла горожанам не стоит ждать
На Новосибирск вновь надвигается циклон, похожий на тот, что устроил вчера много неприятностей горожанам. Он будет не таким интенсивным, но всё же достаточно быстрым. При этом в ближайшие дни постоянного снежного покрова ждать не стоит.
— Очень быстро проходил циклон, который сопровождался сильным ветром до опасных значений
В четверг, 27 октября, в регион опять придет циклон.
— Он не такой активный, как прошедший вчера, но тоже достаточно быстрый и с достаточно большой долей кинетической энергии. Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег, — отметила специалист. — К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается.
Погода сейчас будет очень неустойчивой — с ветром и осадками.
— Каждый поток холода будет более интенсивный, и приближается то самое предзимье — конец октября, начало ноября. Возможно, где-то к концу месяца снежный покров всё же ляжет, — объяснила Марина Виноградова.
Предзимье — один из шести синоптических сезонов. Метеорологи выделяют зиму, весну, первую половину лета, вторую половину лета, осень и предзимье.
Завтра, 25 октября, осадков не ожидается. Ветер юго-западный
В среду, 26 октября, также будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный
27 октября, в четверг, ожидается ночью местами небольшой дождь, а днем местами — умеренный. Ветер ночью юго-западный
Вчера, 23 октября, непогода бушевала в Новосибирске. В режиме онлайн мы рассказывали, как город встретил сильный ветер и метель.