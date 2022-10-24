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«Приближается предзимье»: на Новосибирск идет новый сильный циклон — он вернет в город ветер и осадки

Тепла горожанам не стоит ждать

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Погода будет очень неустойчивой — с ветром и осадками

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На Новосибирск вновь надвигается циклон, похожий на тот, что устроил вчера много неприятностей горожанам. Он будет не таким интенсивным, но всё же достаточно быстрым. При этом в ближайшие дни постоянного снежного покрова ждать не стоит.

— Очень быстро проходил циклон, который сопровождался сильным ветром до опасных значений в 26 м/с. Он ушел на северо-восток, смещался со скоростью около 80 км/ч. Сейчас начался рост атмосферного давления в тылу за холодным фронтом этого циклона. Произошло похолодание, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас мы находимся в холодной воздушной массе, и давление будет достаточно высокое, но в течение суток начнет падать.

В четверг, 27 октября, в регион опять придет циклон.

— Он не такой активный, как прошедший вчера, но тоже достаточно быстрый и с достаточно большой долей кинетической энергии. Циклон будет смещаться быстро и даст местами небольшие и умеренные дожди, переходящие в снег, — отметила специалист. — К концу недели снова окажемся в холодной воздушной массе, но это тоже не окончательный заход. Будем наблюдать снег, но он пока окончательно не ляжет. Вероятность волн тепла остается.

Погода сейчас будет очень неустойчивой — с ветром и осадками.

— Каждый поток холода будет более интенсивный, и приближается то самое предзимье — конец октября, начало ноября. Возможно, где-то к концу месяца снежный покров всё же ляжет, — объяснила Марина Виноградова.

Предзимье — один из шести синоптических сезонов. Метеорологи выделяют зиму, весну, первую половину лета, вторую половину лета, осень и предзимье.

Завтра, 25 октября, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночью ожидается -2... -4 градуса, днем — +3... +5 градусов.

В среду, 26 октября, также будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2–7 м/с. Ночью температура опустится до -2... -4 градусов, днем немного потеплеет — +5... +7 градусов.

27 октября, в четверг, ожидается ночью местами небольшой дождь, а днем местами — умеренный. Ветер ночью юго-западный 3–8 м/с, днем — северный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Ночью будет 0... +2 градуса, днем — +5... +7 градусов.

Вчера, 23 октября, непогода бушевала в Новосибирске. В режиме онлайн мы рассказывали, как город встретил сильный ветер и метель.

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