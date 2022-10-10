Ожидается до +13 градусов: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В Новосибирск идут дожди и небольшое похолодание, которое сменит ясная погода. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики.



— Вчера проходил холодный атмосферный фронт с осадками и ветром. Сейчас более прохладная воздушная масса над нами, и фронтальная зона выстраивается с запада на восток. Поэтому будут небольшие осадки — дожди с перерывами. Ветер будет усиливаться до 14 и 16 м/с, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В четверг будет рост атмосферного давления, осадки прекратятся, будет распространяться антициклон.