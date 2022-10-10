Ожидается до +13 градусов: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
При этом серьезных заморозков не будет
В Новосибирск идут дожди и небольшое похолодание, которое сменит ясная погода. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики.
— Вчера проходил холодный атмосферный фронт с осадками и ветром. Сейчас более прохладная воздушная масса над нами, и фронтальная зона выстраивается с запада на восток. Поэтому будут небольшие осадки — дожди с перерывами. Ветер будет усиливаться до 14 и 16 м/с, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В четверг будет рост атмосферного давления, осадки прекратятся, будет распространяться антициклон.
Такого тепла, как было на прошлых выходных, ожидать не стоит, но и серьезных заморозков не будет, как и снега.
Завтра, 11 октября, ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер западный, 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Ночью ожидается
В среду, 12 октября, ночью местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью будет