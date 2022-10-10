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Ожидается до +13 градусов: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

При этом серьезных заморозков не будет

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Дожди будут идти несколько дней

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В Новосибирск идут дожди и небольшое похолодание, которое сменит ясная погода. Прогноз погоды на ближайшие три дня составили синоптики.

— Вчера проходил холодный атмосферный фронт с осадками и ветром. Сейчас более прохладная воздушная масса над нами, и фронтальная зона выстраивается с запада на восток. Поэтому будут небольшие осадки — дожди с перерывами. Ветер будет усиливаться до 14 и 16 м/с, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — В четверг будет рост атмосферного давления, осадки прекратятся, будет распространяться антициклон.

Такого тепла, как было на прошлых выходных, ожидать не стоит, но и серьезных заморозков не будет, как и снега.

Завтра, 11 октября, ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер западный, 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Ночью ожидается +4... +6 градусов, днем +11... +13 градусов.

В среду, 12 октября, ночью местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью будет +3... +5 градусов, днем +10... +12 градусов.

13 октября, в четверг, будет преимущественно без осадков, при этом ветер ночью северный, а днем юго-восточный, 7–9 м/с. Ночью будет около 0, днем +8... +10 градусов.

Новосибирские дачники к середине октября собрали урожай, и самое время заняться заготовками из свеклы и капусты.

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