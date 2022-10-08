Минусовые температуры или потепление? Изучаем, какая погода будет на следующей неделе в Новосибирске
Спойлер: приготовьте зонтики и дождевики
В Новосибирске на следующей неделе будет преимущественно пасмурная погода, а температура может подняться до +14. В начале и середине недели, по данным погодных сервисов, ожидается дождь, но в пятницу выглянет солнце. Самым теплым днем станет вторник, а самым солнечным — пятница. Мы изучили прогноз погоды на различных сайтах, чтобы узнать, какая температура воздуха ждет новосибирцев на рабочей неделе.
По данным сервиса «Яндекс.Погоды», в начале и середине недели будет пасмурно и небольшой дождь, но днем придет тепло
По данным World-weather, в понедельник и среду стоит ожидать дождь. Ночью температура составит +1 градус, а днем на рабочей неделе поднимется до +11 градусов. Во вторник и четверг — облачно и без осадков, в пятницу и субботу — облачность будет незначительной.
У сервиса «Гисметео» прогноз более оптимистичный — в пятницу, субботу и воскресенье выглянет солнце, осадки не прогнозируют. В понедельник и среду будет дождливо. При этом температура ночью, начиная с пятницы, опустится до минусовой, а дневная температура не поднимется выше +8 градусов.
В Новосибирске сохраняется теплая погода, но зима всё ближе, и это можно хорошо увидеть по белкам. Посмотрите, как животные уже начали менять летнюю рыжую шубку на серебристую, в нашем фоторепортаже.