Минусовые температуры или потепление? Изучаем, какая погода будет на следующей неделе в Новосибирске

В Новосибирске на следующей неделе будет преимущественно пасмурная погода, а температура может подняться до +14. В начале и середине недели, по данным погодных сервисов, ожидается дождь, но в пятницу выглянет солнце. Самым теплым днем станет вторник, а самым солнечным — пятница. Мы изучили прогноз погоды на различных сайтах, чтобы узнать, какая температура воздуха ждет новосибирцев на рабочей неделе.

