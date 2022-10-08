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Минусовые температуры или потепление? Изучаем, какая погода будет на следующей неделе в Новосибирске

Спойлер: приготовьте зонтики и дождевики

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В конце недели будет солнечно

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В Новосибирске на следующей неделе будет преимущественно пасмурная погода, а температура может подняться до +14. В начале и середине недели, по данным погодных сервисов, ожидается дождь, но в пятницу выглянет солнце. Самым теплым днем станет вторник, а самым солнечным — пятница. Мы изучили прогноз погоды на различных сайтах, чтобы узнать, какая температура воздуха ждет новосибирцев на рабочей неделе.

В пятницу ожидается более прохладная, чем в остальные дни недели

В пятницу ожидается более прохладная, чем в остальные дни недели

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По данным сервиса «Яндекс.Погоды», в начале и середине недели будет пасмурно и небольшой дождь, но днем придет тепло +10... +11 градусов. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье в Новосибирске также будет пасмурно, зато в пятницу — солнечно. В середине недели температура опустится до +8 градусов, самый теплый день, по данным сервиса — вторник.

Дождь стоит ожидать в понедельник и среду

Дождь стоит ожидать в понедельник и среду

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По данным World-weather, в понедельник и среду стоит ожидать дождь. Ночью температура составит +1 градус, а днем на рабочей неделе поднимется до +11 градусов. Во вторник и четверг — облачно и без осадков, в пятницу и субботу — облачность будет незначительной.

По данным сервиса, в конце недели будет солнечно, а вот ночами температура опустится до -2 градусов

По данным сервиса, в конце недели будет солнечно, а вот ночами температура опустится до -2 градусов

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У сервиса «Гисметео» прогноз более оптимистичный — в пятницу, субботу и воскресенье выглянет солнце, осадки не прогнозируют. В понедельник и среду будет дождливо. При этом температура ночью, начиная с пятницы, опустится до минусовой, а дневная температура не поднимется выше +8 градусов.

В Новосибирске сохраняется теплая погода, но зима всё ближе, и это можно хорошо увидеть по белкам. Посмотрите, как животные уже начали менять летнюю рыжую шубку на серебристую, в нашем фоторепортаже.

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