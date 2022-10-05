Холодные волны и пустой берег: как преобразилось Обское море осенью
Показываем 10 атмосферных снимков
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С началом осени в Новосибирске опустели пляжи Обского моря. Там, где летом собирались отдыхающие, сейчас практически безлюдно.
Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в одном из таких мест. Посмотрите на его снимках, как изменился пейзаж.
В конце сентября в Новосибирске наступила золотая осень. Посмотрите на кадрах Александра Ощепкова, как в это время преобразился Ботанический сад в Академгородке.