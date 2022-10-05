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Холодные волны и пустой берег: как преобразилось Обское море осенью

Показываем 10 атмосферных снимков

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ds

О причал сейчас бьются холодные волны

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С началом осени в Новосибирске опустели пляжи Обского моря. Там, где летом собирались отдыхающие, сейчас практически безлюдно.

Фотограф НГС Александр Ощепков побывал в одном из таких мест. Посмотрите на его снимках, как изменился пейзаж.

В пасмурную погоду берег выглядит довольно мрачно

В пасмурную погоду берег выглядит довольно мрачно

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При этом на берегу серый пейзаж разбавляют пожелтевшие листья деревьев

При этом на берегу серый пейзаж разбавляют пожелтевшие листья деревьев

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Летом здесь собиралось множество отдыхающих

Летом здесь собиралось множество отдыхающих

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Совсем скоро водохранилище покроется льдом

Совсем скоро водохранилище покроется льдом

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На берегу можно наткнуться на обломки деревьев

На берегу можно наткнуться на обломки деревьев

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Сегодня температура воздуха в Новосибирске держится на уровне +6 градусов

Сегодня температура воздуха в Новосибирске держится на уровне +6 градусов

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По данным регионального Гидрометцентра, температура воды в Обском море составляет +7,3 градуса

По данным регионального Гидрометцентра, температура воды в Обском море составляет +7,3 градуса

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Волны приобрели грязно-коричневый цвет

Волны приобрели грязно-коричневый цвет

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Ночью может похолодать до 0 градусов

Ночью может похолодать до 0 градусов

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На выходных в городе ожидается потепление

На выходных в городе ожидается потепление

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В конце сентября в Новосибирске наступила золотая осень. Посмотрите на кадрах Александра Ощепкова, как в это время преобразился Ботанический сад в Академгородке.

Обское мореЗолотая осеньХолод
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