Первый снег и похолодание: какая погода будет на рабочей неделе в Новосибирске
Ночью температура опустится до -5 градусов
В Новосибирске на следующей неделе будет пасмурная погода и пойдет первый снег. В середине недели, по данным сервисов, будет дождь, а в конце — снег. Температура днем за всю неделю не поднимется выше +10 градусов. Мы посмотрели прогноз погоды на разных сайтах, чтобы узнать, какими будут конец сентября и начало октября.
По данным сервиса «Яндекс.Погоды», к концу недели пойдет снег, а температура опустится до +4. В среду стоит ожидать дождь, а в четверг и пятницу — небольшой снег. Начало недели будет теплее, чем ее конец, температура воздуха в четверг и субботу опустится до 0 градусов.
У сервиса «Гисметео» прогноз более оптимистичный — в четверг, пятницу и воскресенье будет переменная облачность. В понедельник и среду стоит ждать дождь, а в субботу — небольшой снег. При этом температура ночью, начиная со вторника, опустится до минусовой, а температура днем не поднимется выше +8 градусов.
По данным World-weather, снег с дождем будет в среду и пятницу. В четверг температура ночью опустится до 0 градусов. Во вторник и понедельник будет облачно, а в субботу может выглянуть солнце. Дневная температура, как указано на сайте, не поднимется выше +7 градусов.
Мы уже изучали прогноз погоды, чтобы выяснить, когда горожанам стоит ждать первого снега.