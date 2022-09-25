Первый снег и похолодание: какая погода будет на рабочей неделе в Новосибирске

В Новосибирске на следующей неделе будет пасмурная погода и пойдет первый снег. В середине недели, по данным сервисов, будет дождь, а в конце — снег. Температура днем за всю неделю не поднимется выше +10 градусов. Мы посмотрели прогноз погоды на разных сайтах, чтобы узнать, какими будут конец сентября и начало октября.

