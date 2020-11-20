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Как долго в Новосибирске продержится теплая погода: синоптики дали свой прогноз

В ближайшие дни температура будет подниматься до -5 градусов

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По прогнозам синоптиков, осадки будут в Новосибирске только в субботу, а в воскресенье днем они прекратятся

По прогнозам синоптиков, осадки будут в Новосибирске только в субботу, а в воскресенье днем они прекратятся

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Новосибирцев ждут теплые выходные

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в выходные.

— У нас идет смягчение обстановки. Зимний режим температуры слабеет — у нас сейчас примерно каждые сутки на 2–4 градуса теплеет. Проходит теплый атмосферный фронт с волнами, и это дает осадки по территории Новосибирской области и смежных территорий. Адвекции теплого воздуха из районов Атлантики и Северной Атлантики вызывают вот такое повышение температуры. Мы полагаем, что этот процесс продлится еще ближайшие двое суток, еще вероятны осадки, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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21 ноября в Новосибирске переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4–9 м/сек, днем местами порывы до 14 м/сек. Ночные температуры в Новосибирске от -9 до -11 градусов. Днем -5....-7 градусов.

22 ноября ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/сек. Дневные температуры от -5 до -7 градусов. Ночью -10... -12 градусов.

— В последующие дни дневные температуры будут понижаться за счет того, что будет происходить превращение области пониженного атмосферного давления в антициклон — будет идти рост атмосферного давления и формироваться атмосферный гребень над районами юго-востока Западной Сибири. С 22 по 25 ноября будет отсутствие осадков. Температурный фон понизится до -7... -12 градусов, — добавил синоптик.

23 ноября преимущественно без осадков. Ветер северный 3–8 м/сек. Днем -6... -8 градусов. В ночные часы -10... -12 градусов, в пригороде до -15 градусов.

В Новосибирск пришла зима, но начало ноября 2020 года оказалось в городе таким же теплым, как и 14 лет назад. Новосибирцы даже начали замечать внезапно распустившиеся цветы. Синоптики объяснили, с чем была связана аномально теплая погода в начале ноября.

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Новосибирскноябрьосеньпогодапрогноз погоды
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