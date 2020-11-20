Как долго в Новосибирске продержится теплая погода: синоптики дали свой прогноз

Новосибирцев ждут теплые выходные
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в выходные.
— У нас идет смягчение обстановки. Зимний режим температуры слабеет — у нас сейчас примерно каждые сутки на
21 ноября в Новосибирске переменная облачность, ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный
22 ноября ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный
— В последующие дни дневные температуры будут понижаться за счет того, что будет происходить превращение области пониженного атмосферного давления в антициклон — будет идти рост атмосферного давления и формироваться атмосферный гребень над районами юго-востока Западной Сибири. С 22 по 25 ноября будет отсутствие осадков. Температурный фон понизится до
23 ноября преимущественно без осадков. Ветер северный
В Новосибирск пришла зима, но начало ноября 2020 года оказалось в городе таким же теплым, как и