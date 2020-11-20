Как долго в Новосибирске продержится теплая погода: синоптики дали свой прогноз

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в выходные.

— У нас идет смягчение обстановки. Зимний режим температуры слабеет — у нас сейчас примерно каждые сутки на 2–4 градуса теплеет. Проходит теплый атмосферный фронт с волнами, и это дает осадки по территории Новосибирской области и смежных территорий. Адвекции теплого воздуха из районов Атлантики и Северной Атлантики вызывают вот такое повышение температуры. Мы полагаем, что этот процесс продлится еще ближайшие двое суток, еще вероятны осадки, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.