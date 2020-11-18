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Местами до -24 градусов: синоптики рассказали, как долго в НСО продержатся морозы

После морозов в Новосибирск придет резкое потепление

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Самым холодным днем станет 19 ноября

Самым холодным днем станет 19 ноября

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В НСО похолодает до -24 градусов, затем придет резкое потепление

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие три дня.

— У нас на короткий промежуток установились морозы. Можно даже сказать, что установился зимний режим погоды. Мы полагаем, что погода будет немного смягчаться. Постепенно будут пробиваться воздушные массы из районов Северной Атлантики через Северный Урал на наши территории, прохладнее будет, как ни странно, на юге, а теплеть начнет с Томской области, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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19 ноября еще будет морозно — облачно с прояснениями, ночью небольшой снег и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В ночные часы по области будет от -12 до -17 градусов, местами до -24 градусов. Дневные температуры будут выше — от -6 до -11 градусов. В Новосибирске температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем -9... -11 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

Дальше идет тенденция на ослабление морозов при сохранении снега на 20-е число, а на 21-е его прекращение. Установится область высокого атмосферного давления, повышается температура, — добавил Ренад Ягудин.


20 ноября в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3–8 м/с, а днем 5–10 м/с. Ночные температуры по области будут от -6 до -12 градусов. А днем до -4... -9 градусов. В Новосибирске ночные температуры будут от -10 до -12 градусов. А днем -7... -9 градусов.

21 ноября преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5–10 м/с. В дневные часы температура по области повысится до -2... -7 градусов. В городе ночью -9... -11 градусов, в пригороде до -14 градусов. Днем в Новосибирске -5... -7 градусов.

В Новосибирск пришла зима, но начало ноября 2020 года оказалось в городе таким же теплым, как и 14 лет назад. Новосибирцы даже начали замечать внезапно распустившиеся цветы. Синоптики объяснили, с чем была связана аномально теплая погода в начале ноября.

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Новосибирскзимаосеньпогодапрогноз погоды
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