Местами до -24 градусов: синоптики рассказали, как долго в НСО продержатся морозы

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в городе в ближайшие три дня.

— У нас на короткий промежуток установились морозы. Можно даже сказать, что установился зимний режим погоды. Мы полагаем, что погода будет немного смягчаться. Постепенно будут пробиваться воздушные массы из районов Северной Атлантики через Северный Урал на наши территории, прохладнее будет, как ни странно, на юге, а теплеть начнет с Томской области, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.