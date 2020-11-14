В Новосибирске сохранится пасмурная и снежная погода — изучаем прогноз на ближайшую неделю

Кажется, после самого теплого ноября за 14 лет в Новосибирске наконец в свои права вступила настоящая зима — накануне синоптики рассказали, что за сутки в городе выпала треть месячной нормы снега. Чтобы узнать, какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, мы изучили виртуальные метеорологические сервисы.

По данным Gismeteo, самым теплым днем на следующей неделе в Новосибирске будет понедельник, 16 ноября: прогноз обещает переменную облачность со снегом, столбик термометра опустится до -4 градусов днем и -6 °С ночью. Зато к середине недели начнет холодать. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — вторник, 17 ноября. В этот день температура воздуха составит -8 градусов . А самая холодная снежная ночь наступит в четверг, 19 ноября, когда будет лишь -12 градусов . Без снега на неделе обойдутся лишь вторник и пятница.

