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В Новосибирске сохранится пасмурная и снежная погода — изучаем прогноз на ближайшую неделю

В регионе будет стабильно прохладно

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На неделю придется лишь пара дней без снега

На неделю придется лишь пара дней без снега

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Кажется, после самого теплого ноября за 14 лет в Новосибирске наконец в свои права вступила настоящая зима — накануне синоптики рассказали, что за сутки в городе выпала треть месячной нормы снега. Чтобы узнать, какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, мы изучили виртуальные метеорологические сервисы.

По данным Gismeteo, самым теплым днем на следующей неделе в Новосибирске будет понедельник, 16 ноября: прогноз обещает переменную облачность со снегом, столбик термометра опустится до -4 градусов днем и -6 °С ночью. Зато к середине недели начнет холодать. Согласно сайту, самый холодный день на неделе — вторник, 17 ноября. В этот день температура воздуха составит -8 градусов. А самая холодная снежная ночь наступит в четверг, 19 ноября, когда будет лишь -12 градусов. Без снега на неделе обойдутся лишь вторник и пятница.

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По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно пасмурной и прохладной. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от -4 до -10 градусов днем. При этом лишь в пятницу и субботу (20 и 21 ноября) снега не будет. Самым теплым днем на неделе, согласно сайту, будет понедельник — в этот день температура воздуха опустится до -4 градусов, погода будет облачной с прояснениями, возможен снег. А самые холодные дни — среда и пятница. Температура воздуха днем составит -10 градусов, а ночью -12 °С.

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Стабильно прохладную, пасмурную погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, среда, 18 ноября, станет самой холодной на неделе — температура воздуха днем составит -8 градусов, ночью — -12 °С, будет сильный снег. Сайт также предупреждает, что в субботу и воскресенье (21 и 22 ноября) местами будут прояснения и солнце.

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А вот центр «Фобос» обещает снегопады во все дни, кроме среды и четверга — 18 и 19 ноября. Самым теплым днем будет понедельник, 16 ноября — температура воздуха днем составит -4 градуса, а ночью — -5 °С. В пятницу же похолодает — ожидается -9 градусов днем и -12 °С ночью.

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Вечером 12 ноября снег засыпал весь Новосибирск буквально за несколько часов. Как это было — посмотрите на 15 ярких фото.

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