В Новосибирске сохранится пасмурная и снежная погода — изучаем прогноз на ближайшую неделю

Кажется, после самого теплого ноября за 14 лет в Новосибирске наконец в свои права вступила настоящая зима — накануне синоптики рассказали, что за сутки в городе выпала треть месячной нормы снега. Чтобы узнать, какая погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, мы изучили виртуальные метеорологические сервисы.
По данным Gismeteo, самым теплым днем на следующей неделе в Новосибирске будет понедельник, 16 ноября: прогноз обещает переменную облачность со снегом, столбик термометра опустится до
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно пасмурной и прохладной. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от -4 до
Стабильно прохладную, пасмурную погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, среда, 18 ноября, станет самой холодной на неделе — температура воздуха днем составит
А вот центр «Фобос» обещает снегопады во все дни, кроме среды и четверга — 18 и 19 ноября. Самым теплым днем будет понедельник, 16 ноября — температура воздуха днем составит
Вечером 12 ноября снег засыпал весь Новосибирск буквально за несколько часов. Как это было — посмотрите на 15 ярких фото.