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В Шерегеше стартовал новый сезон: смотрим, как новосибирцы оторвались на открытии

Сезон 2020/2021 в 15 ярких кадрах из социальных сетей

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Сезон стартовал 14 ноября, как и планировалось, хотя снега в Шерегеше пока мало

Сезон стартовал 14 ноября, как и планировалось, хотя снега в Шерегеше пока мало

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В субботу, 14 ноября, на кузбасском курорте Шерегеш официально стартовал горнолыжный сезон 2020/2021. В праздничной программе на 14 и 15 ноября — массовый спуск лыжников, сноубордистов, Дедов Морозов, традиционный обряд кормления огня от шаманов.

Коллеги НГС из Кемерово рассказали в своем Instagram, как прошел старт нового сезона на горнолыжном курорте. По их информации, еще вчера, в пятницу, людей здесь было значительно меньше — основная масса собралась именно сегодня. Лыжники и сноубордисты выстроились в длинную очередь на подъемники, чтобы принять участие в массовом спуске с горы.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Несмотря на начало сезона, снега в Шерегеше выпало недостаточно — на трассах, где катаются отдыхающие, остаются дыры, в которых можно легко застрять. В некоторых местах торчат кусты.

НГС решил собрать для вас фотографии новосибирцев, решивших отпраздновать открытие сезона в Шерегеше, из Instagram.

В летний сезон Шерегеш открылся с 1 июня, однако принимать гостей начал лишь с 6 июня. Тогда курорту пришлось несладко из-за коронавируса — предпринимателям потребовалось время для выполнения эпидемиологических требований. На что им пришлось пойти, чтобы курорт официально открылся, читайте в нашем материале.

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Шерегешоткрытие сезона
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