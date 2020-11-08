МЧС: на Новосибирск идут сильные ветры, мокрый снег и гололёд

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило горожан о неустойчивой погоде и сильном ветре в понедельник, 9 ноября, которые осложнят обстановку на дорогах.
По прогнозу в этот день новосибирцев ожидает переменная облачность, в отдельных районах небольшие, либо умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, ночью его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду, днем — 24.
— В связи с порывами ветра до 24 метров в секунду, риск возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений высокий, — сообщается на сайте МЧС.
По информации МЧС, не исключены перебои в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения в Новосибирске, Бердске, Искитиме, а также Искитимском, Карасукском, Коченевском, Куйбышевском, Тогучинском, Черепановском и Новосибирском районах.
Также опасная ситуация из-за погодных условий поспособствует ухудшению дорожно-транспортной обстановки и увеличению количества ДТП.
— Не исключено возникновение ДТП, связанных с большим количеством автотранспорта, с неправильным выбором скоростного режима в зависимости от метеорологических и дорожных условий, нарушения правил дорожного движения участниками движения с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках федерального значения, — предупреждают в МЧС.
Всех новосибирцев, любящих рыбную ловлю с использованием маломерных плавающих средств, МЧС предупреждает об увеличении волны на крупных водоёмах области до 1–2 метров.
Ранее на этой неделе на прогноз погоды обратил внимание губернатор, попросив мобилизовать все оперативные службы. На днях, 5 ноября, Новосибирск уже сталкивался с сильным снегом и штормовым ветром. Подробный прогноз на месяц мы публиковали в воскресенье.