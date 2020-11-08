МЧС: на Новосибирск идут сильные ветры, мокрый снег и гололёд

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило горожан о неустойчивой погоде и сильном ветре в понедельник, 9 ноября, которые осложнят обстановку на дорогах.

По прогнозу в этот день новосибирцев ожидает переменная облачность, в отдельных районах небольшие, либо умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, ночью его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду, днем — 24.

— В связи с порывами ветра до 24 метров в секунду, риск возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений высокий, — сообщается на сайте МЧС.