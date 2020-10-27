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Новосибирцев предупреждают о ветре до 24 м/с — ситуация на дорогах может ухудшиться

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дорогах

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Погода может привести к тому, что аварий станет больше

Погода может привести к тому, что аварий станет больше

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Новосибирские синоптики предупреждают о сильном ветре и гололеде

Завтра, 28 октября, в Новосибирской области резко испортится погода — возможны дождь, мокрый снег и гололед.

— Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра до 19–24 м/с. Похолодание, — говорится на сайте новосибирского Гидрометцентра.

Сегодня, 27 октября, в Новосибирске ожидалось до +10 градусов. Ранее синоптики сообщали, что ночью в среду, 28 октября, в городе ожидается резкое похолодание до 0... +2 градусов и +2... +4 °С днём. К концу дня температура может ещё понизиться.

Из-за мокрого снега и гололеда может осложниться дорожная ситуация в городе.

— Перепады температур, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица в осенне-зимний период делают дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений, в обязательном порядке соблюдать все правила дорожного движения, — предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

НГС изучил прогноз погоды на конец октября. Рассказываем, каким будет оставшийся месяц.

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