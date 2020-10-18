МЧС: в Новосибирске понизится температура и начнётся гололёд

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило о неустойчивой погоде, которая осложнит обстановку на дорогах.
— По прогнозам метеорологов, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода, а также туманы в утреннее время и гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки, — сообщается на сайте МЧС. — Специалисты МЧС России призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.
По прогнозу на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра ночью 19 октября температура опустится до
Несколько напоминаний от МЧС к сезону гололёда
Важно помнить о том, что при гололёде сцепление колес с поверхностью трассы ухудшается. При движении соблюдайте дистанцию, перед поворотом и остановкой притормаживайте заранее. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снизить скорость до минимума. Особенное внимание уделите безопасности на дороге, выезжая за город. Избегайте резких маневрирований и обгонов. Не выезжайте на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по гололёду.
Если в пути вас застал туман, необходимо помнить о том, что из-за влажности на дороге тормозной путь автомобиля будет намного длиннее. По этой причине лучше снизить скорость до того уровня, который позволит вовремя и правильно среагировать в случае опасности. Например, если предел видимости —
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