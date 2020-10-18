МЧС: в Новосибирске понизится температура и начнётся гололёд

Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупредило о неустойчивой погоде, которая осложнит обстановку на дорогах.

— По прогнозам метеорологов, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода, а также туманы в утреннее время и гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки, — сообщается на сайте МЧС. — Специалисты МЧС России призывают автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.