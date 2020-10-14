Новосибирцев предупредили о ветре скоростью до 20 м/с

Сегодня, 14 октября, жителей Новосибирской области предупредили о сильном ветре. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка от МЧС.
— По данным ГМЦ: днём
В начале недели синоптики рассказывали, что на регион надвигается холодный фронт, который
Сообщения на телефоны жителей НСО разослало МЧС
Сегодня, 14 октября, жителей Новосибирской области предупредили о сильном ветре. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка от МЧС.
— По данным ГМЦ: днём
В начале недели синоптики рассказывали, что на регион надвигается холодный фронт, который
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