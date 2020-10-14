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Новосибирцев предупредили о ветре скоростью до 20 м/с

Сообщения на телефоны жителей НСО разослало МЧС

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Новосибирцам напомнили, что единый телефон оперативных служб — 112

Новосибирцам напомнили, что единый телефон оперативных служб — 112

Сегодня, 14 октября, жителей Новосибирской области предупредили о сильном ветре. На телефоны новосибирцев пришла SMS-рассылка от МЧС.

— По данным ГМЦ: днём 15 октября по области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении от спасателей.

В начале недели синоптики рассказывали, что на регион надвигается холодный фронт, который 15 октября принесёт ветер.

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МЧСпредупреждениесильный ветер
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