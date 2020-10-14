Снова обещают тепло: на этой неделе синоптики ждут до +13 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие три дня — температура воздуха поднимется до +13 градусов.



— На первые сутки, 15 октября, мы ждём тёплый сектор арктической системы. На последующие сутки у нас пройдет холодный фронт. В ночь на 16 число и в первой половине 16 октября мы будем в тылу холодной воздушной массы по гребню, поэтому на вторые сутки мы ждём прекращение осадков. Вслед за гребнем продвигается следующий циклон — в его теплом секторе мы окажемся на 17 число, — рассказали в Новосибирском гидрометцентре.