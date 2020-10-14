Снова обещают тепло: на этой неделе синоптики ждут до +13 градусов

К Новосибирску идут сильный ветер и тепло до +13 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в ближайшие три дня — температура воздуха поднимется до +13 градусов.
— На первые сутки, 15 октября, мы ждём тёплый сектор арктической системы. На последующие сутки у нас пройдет холодный фронт. В ночь на 16 число и в первой половине 16 октября мы будем в тылу холодной воздушной массы по гребню, поэтому на вторые сутки мы ждём прекращение осадков. Вслед за гребнем продвигается следующий циклон — в его теплом секторе мы окажемся на 17 число, — рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
15 октября днём небольшой и местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 6–11 м/сек. Днём с порывами до 16 м/сек. В ночные часы +4...+6 градусов тепла. Днём +9...+11 градусов.
При этом сегодня МЧС предупредило, что по области завтра ожидается до 20 м/с.
16 октября в Новосибирске ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 4–9 м/сек. Температура воздуха ночью +2... +4 градуса. Днём +7...+9 градусов.
17 октября в городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4–9 м/сек. В ночные часы +3...+5 градусов. Днём температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.
Ранее синоптики обещали теплую вторую декаду октября. На прошлой неделе они сначала сообщили о внезапном потеплении до +10 градусов на выходных, а на эту неделю обещали до +15 градусов.