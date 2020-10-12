Новосибирск окутало плотной дымкой. И это не туман — 5 мрачных кадров

Над Новосибирском повисла дымка
Во второй половине дня 12 октября жители Новосибирска заметили густую дымку, которая окутала центр города. Синоптики Гидрометцентра объяснили, с чем связано это явление.
— Это не туман, видимо, морось — такое бывает при низкой облачности и осадках, как будто что-то взвешенное висит в воздухе, и кажется, что это туман. В том числе дымка появилась из-за отсутствия ветра и мелкой фракции осадков. Если ветер подует, то всё развеется. Вполне возможно, что ночью и рано утром будет туман, если ветер не усилится до 9 м/с, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
На Новосибирск надвигается холодный фронт: синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни.
Ранее синоптики обещали теплую вторую декаду октября. На прошлой неделе они сначала сообщили о внезапном потеплении до +10 градусов в выходные, а на эту неделю обещали до +15 градусов.