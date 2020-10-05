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Ночью до -3 градусов: синоптики составили прогноз погоды на начало недели в Новосибирске

Днём температура воздуха не будет превышать +4 градусов

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В Новосибирске ночные температуры опустятся до -3 градусов

В Новосибирске ночные температуры опустятся до -3 градусов

Новосибирцев ждут дожди и мокрый снег в ближайшие дни

Новосибирские синоптики рассказали, какой погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня — дневные температуры не будут превышать +4 градусов.

— Первая декада октября прогнозируется у нас ниже нормы. Мы наблюдаем однородный характер погоды, также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

6 и 7 октября в городе будут небольшие осадки в виде дождя, а в ночные часы — в виде мокрого снега. Снегопадов новосибирские синоптики пока не прогнозируют. 8 октября — преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный в порывах до 11 м/с.

Завтра, 6 октября, в городе ночные температуры опустятся до -1... -3 градусов. Днём — не выше +4 градусов. 7 октября ночью немного теплее — столбик термометра будет около нуля. А днём — 0... +2 градуса. 8 октября температура снова опустится ночью до -1... -3 градусов, днём также холодно — +1... +3 градуса.

Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов — посмотрите его здесь. Если вас пугают предстоящие холода — посмотрите прогноз погоды на грядущую зиму. Будет не так страшно.

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