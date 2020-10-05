Ночью до -3 градусов: синоптики составили прогноз погоды на начало недели в Новосибирске

Новосибирцев ждут дожди и мокрый снег в ближайшие дни
Новосибирские синоптики рассказали, какой погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня — дневные температуры не будут превышать +4 градусов.
— Первая декада октября прогнозируется у нас ниже нормы. Мы наблюдаем однородный характер погоды, также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
6 и 7 октября в городе будут небольшие осадки в виде дождя, а в ночные часы — в виде мокрого снега. Снегопадов новосибирские синоптики пока не прогнозируют.
Завтра, 6 октября, в городе ночные температуры опустятся до
Каким будет октябрь? Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов — посмотрите его здесь. Если вас пугают предстоящие холода — посмотрите прогноз погоды на грядущую зиму. Будет не так страшно.