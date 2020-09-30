Когда потеплеет до +16 градусов — новый прогноз от синоптиков для Новосибирской области

2 и 3 октября по области ожидается повышение дневных температур. 2 октября от +8 до +13 градусов. А 3 октября ещё теплее — до +11... +16 градусов.

В Новосибирске 1 октября днём будет не выше 8 градусов тепла. 2 октября будет повышение температуры до +9 градусов. А 3 октября в городе днём до +12. В ночные часы температура в городе в ближайшие дни будет от +2 до +4 градусов.

— Длительного тепла ждать не приходится. Скорее всего, 4 и 5 октября будут снова осадки и волна холода. Мы дали декаду октября ниже нормы на 1–2 градуса и колебания температур, — добавил синоптик.

В этот вторник, 29 сентября , в Новосибирске пошёл первый снег. Хлопья снега начали падать около 10:30 утра вместе с дождём — мы поймали их на фото, которое можно посмотреть здесь.

