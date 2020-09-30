Когда потеплеет до +16 градусов — новый прогноз от синоптиков для Новосибирской области

Суббота станет самым тёплым днём на этой неделе в НСО
Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни, — ночные заморозки в регионе сменит потепление до +16 градусов.
— У нас сохраняется процесс северо-западный и северный, когда из районов Северного Урала и северо-запада Сибири к нам перемещаются волновые возмущения, атмосферные фронты — это вызывает чередование погоды с осадками и без осадков. Завтра мы ждём очередную волну с северо-запада, и снова возможны осадки по области в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон ночью от 0 до +5 градусов, местами при прояснениях до -5 градусов. Днём не выше
2 и 3 октября по области ожидается повышение дневных температур.
В Новосибирске
— Длительного тепла ждать не приходится. Скорее всего, 4 и 5 октября будут снова осадки и волна холода. Мы дали декаду октября ниже нормы на
В этот вторник,
А в прошлом году первый снег выпал гораздо позднее —