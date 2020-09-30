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Когда потеплеет до +16 градусов — новый прогноз от синоптиков для Новосибирской области

Потепление будет недолгим. Волна холода вернётся очень быстро

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1 октября возможны осадки в виде мокрого снега, а уже <nobr class="_">3 октября</nobr> воздух прогреется до +16 градусов

1 октября возможны осадки в виде мокрого снега, а уже 3 октября воздух прогреется до +16 градусов

Суббота станет самым тёплым днём на этой неделе в НСО

Новосибирские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие дни, — ночные заморозки в регионе сменит потепление до +16 градусов.

— У нас сохраняется процесс северо-западный и северный, когда из районов Северного Урала и северо-запада Сибири к нам перемещаются волновые возмущения, атмосферные фронты — это вызывает чередование погоды с осадками и без осадков. Завтра мы ждём очередную волну с северо-запада, и снова возможны осадки по области в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон ночью от 0 до +5 градусов, местами при прояснениях до -5 градусов. Днём не выше +7... +12 градусов. Мы полагаем, что 2 и 3 октября погода будет улучшаться, осадки уже маловероятны. Температура воздуха повысится, особенно в дневное время, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

2 и 3 октября по области ожидается повышение дневных температур. 2 октября от +8 до +13 градусов. А 3 октября ещё теплее — до +11... +16 градусов.

В Новосибирске 1 октября днём будет не выше 8 градусов тепла. 2 октября будет повышение температуры до +9 градусов. А 3 октября в городе днём до +12. В ночные часы температура в городе в ближайшие дни будет от +2 до +4 градусов.

— Длительного тепла ждать не приходится. Скорее всего, 4 и 5 октября будут снова осадки и волна холода. Мы дали декаду октября ниже нормы на 1–2 градуса и колебания температур, — добавил синоптик.

В этот вторник, 29 сентября, в Новосибирске пошёл первый снег. Хлопья снега начали падать около 10:30 утра вместе с дождём — мы поймали их на фото, которое можно посмотреть здесь.

А в прошлом году первый снег выпал гораздо позднее — 18 октября. Новосибирцы тут же завалили социальные сети фотографиями с присыпанными снегом машинами и газонами.

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