Никаких дождей и промозглой погоды: 30 теплых фотографий, каким был сентябрь в Новосибирске

Осень — это не только промозглый ветер, вечные лужи на площади Труда и ледяные батареи в квартирах. Осень — это ещё и красно-желтая листва на деревьях, теплый моросящий дождик и любимое пальто на вешалке. Мы попросили новосибирцев показать, каким они запомнят сентябрь. И вот какие фотографии они прислали.

Если у вас тоже есть классные осенние кадры, то присылайте их нам в Директ инстаграма (вот наша страничка).