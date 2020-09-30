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Никаких дождей и промозглой погоды: 30 теплых фотографий, каким был сентябрь в Новосибирске

Читатели НГС показали лучшие кадры из своих телефонов — именно такую осень-2020 они и запомнят

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Такой видят осень новосибирцы

Такой видят осень новосибирцы

Горожане показали 30 фотографий, каким был сентябрь в Новосибирске

Осень — это не только промозглый ветер, вечные лужи на площади Труда и ледяные батареи в квартирах. Осень — это ещё и красно-желтая листва на деревьях, теплый моросящий дождик и любимое пальто на вешалке. Мы попросили новосибирцев показать, каким они запомнят сентябрь. И вот какие фотографии они прислали.

Если у вас тоже есть классные осенние кадры, то присылайте их нам в Директ инстаграма (вот наша страничка).

Сибирячка Анжела поделилась фотографией пруда в Мошково. Такая вот сибирская природа!

Сибирячка Анжела поделилась фотографией пруда в Мошково. Такая вот сибирская природа!

Этот снимок сделан в Ботаническом саду Академгородка

Этот снимок сделан в Ботаническом саду Академгородка

Пруд в Ботаническом саду явно пользуется популярностью у новосибирцев — это фото прислала нам Дарья

Пруд в Ботаническом саду явно пользуется популярностью у новосибирцев — это фото прислала нам Дарья

Такой водоем с плавающими в нём уточками сфотографировала Наталья

Такой водоем с плавающими в нём уточками сфотографировала Наталья

«Хаски Пенелопа любит валяться в осенней листве», — пишет Ольга

«Хаски Пенелопа любит валяться в осенней листве», — пишет Ольга

Вот так осенние листья заполонили дорожки микрорайона «Щ»

Вот так осенние листья заполонили дорожки микрорайона «Щ»

Сибирячка Ирина говорит, что очень любит осень. Она прислала нам несколько фото, в том числе эту яркую рябину

Сибирячка Ирина говорит, что очень любит осень. Она прислала нам несколько фото, в том числе эту яркую рябину

Такая осенняя атмосфера на даче у Евгении, которая находится на станции Мочище в СНТ «Яблонька»

Такая осенняя атмосфера на даче у Евгении, которая находится на станции Мочище в СНТ «Яблонька»

Не все деревья меняют окраску на осеннюю, некоторые остаются в своей «одежке»

Не все деревья меняют окраску на осеннюю, некоторые остаются в своей «одежке»

Карпысакский водопад в Тогучинском районе

Карпысакский водопад в Тогучинском районе

А есть ли среди вас любители пошуршать осенними листьями?

А есть ли среди вас любители пошуршать осенними листьями?

Наша читательница Валерия отдыхала на Алтае вместе со своим самоедом — красота!

Наша читательница Валерия отдыхала на Алтае вместе со своим самоедом — красота!

Руслан прислал нам фото из Баевского района Алтайского края

Руслан прислал нам фото из Баевского района Алтайского края

И ещё один снимок из Алтайского края

И ещё один снимок из Алтайского края

Мария застала осень в Томске, но зеленый плющ пока мало напоминает о смене времени года

Мария застала осень в Томске, но зеленый плющ пока мало напоминает о смене времени года

Сын Ирины просто в восторге от осени, говорит: «Красиво на улице, и листья желтые везде летают»

Сын Ирины просто в восторге от осени, говорит: «Красиво на улице, и листья желтые везде летают»

Татьяна поделилась фотографией осени, подписав ее: «У родителей в Казахстане».

Татьяна поделилась фотографией, подписав её: «У родителей в Казахстане»

Татьяна поделилась фотографией, подписав её: «У родителей в Казахстане»

Вот ещё один пейзаж из Ботанического сада

Вот ещё один пейзаж из Ботанического сада

В центре Новосибирска деревья окрасились в красные тона — яркими снимками поделилась Евгения

В центре Новосибирска деревья окрасились в красные тона — яркими снимками поделилась Евгения

Анна поделилась кадрами, которые были сделаны в центре Новосибирска

Анна поделилась кадрами, которые были сделаны в центре Новосибирска

Такой яркой фотографией поделилась с нами Марина

Такой яркой фотографией поделилась с нами Марина

А Мария показала нам свой яркий осенний гербарий

А Мария показала нам свой яркий осенний гербарий

Грибная тема целиком и полностью захватила нас в этом году — такое фото из Заельцовского бора прислала нам Евгения

Грибная тема целиком и полностью захватила нас в этом году — такое фото из Заельцовского бора прислала нам Евгения

Наталья также делится фотографией со своих «грибных похождений»

Наталья также делится фотографией со своих «грибных похождений»

Грибная нынче выдалась осень — такой гриб нашла Елена

Грибная нынче выдалась осень — такой гриб нашла Елена

А в парках уже начались традиционные осенние фотосессии

А в парках уже начались традиционные осенние фотосессии

Марина видит осень именно так. Фото сделано в Бердске

Марина видит осень именно так. Фото сделано в Бердске

А как вам эта осенняя аллея от Марии?

А как вам эта осенняя аллея от Марии?

Так выглядит Бугринский мост со стороны — осенний пейзаж от Елены

Так выглядит Бугринский мост со стороны — осенний пейзаж от Елены

Фото сделано на Шлюзе около Маяка — кажется, листья можно найти абсолютно везде

Фото сделано на Шлюзе около Маяка — кажется, листья можно найти абсолютно везде

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осень в Новосибирске
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