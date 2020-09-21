Погода испортится: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Новосибирской области
ГУ МЧС Новосибирской области предупредило жителей региона об ухудшении погоды. Уже завтра, 22 сентября, усилится ветер.
— По данным Гидрометцентра, по области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении МЧС.
В министерстве также напомнили о едином телефоне экстренных оперативных служб — 112.
Напомним, с завтрашнего дня в Новосибирскую область на смену аномальному теплу придёт прохладная и пасмурная погода. Дневные температуры будут достигать +15 градусов, ночные — +8.
О том, как красив Новосибирск золотой осенью, мы рассказывали в этом фоторепортаже (внутри — 20 самых ярких кадров).