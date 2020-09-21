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Погода испортится: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В регионе ожидаются порывы сильного ветра

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Прогулки по Новосибирску придётся отложить до лучших времен — завтра будет слишком ветрено

Прогулки по Новосибирску придётся отложить до лучших времен — завтра будет слишком ветрено

МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Новосибирской области

ГУ МЧС Новосибирской области предупредило жителей региона об ухудшении погоды. Уже завтра, 22 сентября, усилится ветер.

— По данным Гидрометцентра, по области ожидаются местами порывы ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении МЧС.

Информацию об усилении ветра спасатели разослали новосибирцам по СМС

Информацию об усилении ветра спасатели разослали новосибирцам по СМС

В министерстве также напомнили о едином телефоне экстренных оперативных служб — 112.

Напомним, с завтрашнего дня в Новосибирскую область на смену аномальному теплу придёт прохладная и пасмурная погода. Дневные температуры будут достигать +15 градусов, ночные — +8.

О том, как красив Новосибирск золотой осенью, мы рассказывали в этом фоторепортаже (внутри — 20 самых ярких кадров).

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МЧСветерпогодапредупреждение
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