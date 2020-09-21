Погода испортится: МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В министерстве также напомнили о едином телефоне экстренных оперативных служб — 112.



Напомним, с завтрашнего дня в Новосибирскую область на смену аномальному теплу придёт прохладная и пасмурная погода. Дневные температуры будут достигать +15 градусов, ночные — +8.

