Ветер до 20 м/с и дожди: аномальное тепло уходит из Новосибирской области

Новосибирские синоптики рассказали, что аномальное тепло, которое было в выходные, резко пройдёт. Уже со вторника, 22 сентября, в Новосибирск придет прохладная и пасмурная погода.



— Мы видим уже, что сейчас назревают события, связанные с формированием циклоничности над Южным Уралом. Атмосферные фронты этого циклона обостряются. Уже в зоне этого фронта мы видим над Уралом и регионами, которые располагаются в районе Уральского хребта, идут осадки в виде мокрого снега. Мы полагаем, что погода будет связана с циклоничностью и движением атмосферных холодных фронтов в восточном направлении — к районам Новосибирской области и смежных регионов. Поэтому мы предполагаем, что в ближайшие двое суток будут кратковременные осадки и дожди с грозами, с ветром в порывах до 20 м/с и более. И с прохождением холодных фронтов мы ждём понижение температуры, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.