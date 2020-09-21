Ветер до 20 м/с и дожди: аномальное тепло уходит из Новосибирской области

Резкое похолодание и дожди придут в Новосибирск в середине недели
Новосибирские синоптики рассказали, что аномальное тепло, которое было в выходные, резко пройдёт. Уже со вторника, 22 сентября, в Новосибирск придет прохладная и пасмурная погода.
— Мы видим уже, что сейчас назревают события, связанные с формированием циклоничности над Южным Уралом. Атмосферные фронты этого циклона обостряются. Уже в зоне этого фронта мы видим над Уралом и регионами, которые располагаются в районе Уральского хребта, идут осадки в виде мокрого снега. Мы полагаем, что погода будет связана с циклоничностью и движением атмосферных холодных фронтов в восточном направлении — к районам Новосибирской области и смежных регионов. Поэтому мы предполагаем, что в ближайшие двое суток будут кратковременные осадки и дожди с грозами, с ветром в порывах до 20 м/с и более. И с прохождением холодных фронтов мы ждём понижение температуры, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По области новосибирские синоптики прогнозируют похолодание ночью местами до -1... -2 градусов.
22 сентября в Новосибирске будет без осадков. Температура воздуха в дневное время поднимется не выше +15 градусов. 23 и 24 сентября в город придёт дождливая погода. Порывы ветра будут достигать 17 м/с. 24 сентября ветер будет уже слабее — 10–15 м/с. 23 и 24 сентября днём до +11... +12 градусов тепла. В ночные часы — около +8 градусов тепла.
Также сегодня мэр объявил о начале отопительного сезона в городе. Сейчас к теплу подключено 319 объектов, большинство из них — школы, детские сады и лечебные учреждения. Глава города отметил, что в связи с понижением температуры подачу тепла в теплосети начнут уже на этой неделе.
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