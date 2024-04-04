«Мы нищими-то не стали». На дорогах увеличилось количество изношенных авто — к чему это может привести

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На дорогах столицы в два раза увеличилось количество автомобилей старше 21 года. Если в 2019 году их было 4,35%, то в 2024-м — уже 9,65%. А каждая вторая машина на дороге — старше 10 лет. Такую статистику привели нашим коллегам из MSK1.RU в одной из крупнейших страховых компаний.



— «Молодые» машины со сроком эксплуатации до 10 лет составляют только 44,7% в январе 2024 года, тогда как в 2019 году их доля равнялась 66,2%, — рассказали страховщики.

По статистике, больше всего изношенных машин оказалось в Забайкалье, Алтайском и Хабаровском краях. А дольше всего россияне ездят на автомобилях Toyota: их доля на дорогах страны среди машин старше 21 года — 27%.

Старение российского автопарка экономист Василий Колташов считает логичным из-за роста цен и девальвации рубля.

— В 2023 году была сильнейшая девальвация. Не 9%, а 90%. Естественно, это толкнуло множество семей в режим довольно-таки жесткой экономии. Да, цены не на все продукты выросли достаточно радикально. Понятно, что подорожала электроника, подорожала одежда, обувь. То есть у людей баланс расходов сместился не в пользу автомобиля, он сместился в другую сторону, — объяснил Василий Колташов.

«На элементарное пропитание нужно тратить больше» Василий Колташов, экономист

При этом, как отметил автоэксперт Максим Едрышов, сильно изменились цены и на сами новые машины.



— Нет доступных автомобилей, нет дешевых автомобилей. И если раньше мы рассуждали, что дешевый автомобиль — [это тот, что] стоимостью до миллиона, то сейчас миллион — это нижняя граница, по которой можно купить автомобиль, — отметил Максим Едрышов.

«В категории до двух миллионов рублей люди выбирают между Lada Granta, Lada Vesta или «Нивой». А всё остальное уже идет больше двух миллионов» Максим Едрышов, автоэксперт

А вот с безопасностью как старых, так и новых отечественных автомобилей не всё так просто. Последние пару лет «Лады» выпускались в «облегченной» комплектации: без подушек безопасности и ABS-системы.