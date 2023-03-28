В Новосибирске показали китайскую машину, переделанную под русское название «Атлант», — что это за авто

Продолжаем рассказывать об импортозамещении на российском авторынке — сегодня у нас очередной китайский автомобиль под отечественным брендом. Это очень похоже на историю с «Москвичом», когда под русским названием выпускается китайский кроссовер JAC. Вот и группа Sollers, владеющая производственными мощностями, на которых собирались фургоны Ford Transit (концерн Ford ушел из РФ), решила загрузить конвейеры другой моделью. Это легкий фургон тоже компании JAC, которому дали наше имя «Соллерс Атлант».