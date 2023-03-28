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В Новосибирске показали китайскую машину, переделанную под русское название «Атлант», — что это за авто

Группа Sollers решила загрузить конвейеры новой моделью

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Sollers Atlant — копия Jac Sunray

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Продолжаем рассказывать об импортозамещении на российском авторынке — сегодня у нас очередной китайский автомобиль под отечественным брендом. Это очень похоже на историю с «Москвичом», когда под русским названием выпускается китайский кроссовер JAC. Вот и группа Sollers, владеющая производственными мощностями, на которых собирались фургоны Ford Transit (концерн Ford ушел из РФ), решила загрузить конвейеры другой моделью. Это легкий фургон тоже компании JAC, которому дали наше имя «Соллерс Атлант».

Длина — 5650 мм<br />Ширина — 2098 мм

Длина — 5650 мм
Ширина — 2098 мм

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Sollers Atlant (предоставлен ДЦ «Автолига») — это тот же сегмент, где выступает наша «Газель NEXT», собственно, это и конкурент «Газели». По габаритным характеристикам фургон схож и с Ford Transit, но, конечно, Ford повыше и классом, и качеством будет.

Клиренс — 16 см

Клиренс — 16 см

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Atlant собирается на заводе в Елабуге крупноузловым методом из машинокомплектов китайской модели Jac Sunray, которая уже достаточно давно присутствует на рынке. Это классический фургон с листовыми рессорами в задней подвеске, задним приводом, дизелем и механической коробкой передач.

Дизель с продольным расположением

Дизель с продольным расположением

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Дизель объемом 2.7 литра китайской разработки развивает тут 150 л. с. и 355 Нм крутящего момента, механика (как говорят, визуально коробка очень похожа на механику «Транзита») имеет 6 передач.

Сзади — рессоры

Сзади — рессоры

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У нас на тесте представлен удлиненный вариант (5650 мм против 4900 мм у короткого варианта), ширина фургона — 2098 мм, колесная база — 3570 мм, полная максимальная масса — 3,5 тонны (груз до 900 кг). Характер дизеля тут ничем не выдающийся, но достаточный для такой массы: и с места берет бодро, и 100 км/ч набирает уверенно.

Интерьер кабины

Интерьер кабины

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А вот с механикой имеются нюансы — педаль сцепления вроде мягкая, информативная, но слишком большой ход у нее. Передачи совсем короткие и неэластичные, даже третья, которая обычно является универсальной. С фиксацией положений рычага КП проблем вроде нет, но пару раз попадаешь в 4-ю передачу вместо 2-й.

Есть два места для пассажиров

Есть два места для пассажиров

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В кабине у нас полноценных три места, но у пассажирского дивана регулируется только наклон спинки. А вот водительское кресло регулируется в том числе и по высоте, кроме того, оно снабжено удобным индивидуальным подлокотником.

Пространства очень много

Пространства очень много

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Интерьер прост, но эргономически выверен, мультируль, аудиосистема, хороший обзор, большие зеркала, дисплей борткомпьютера — чего еще надо для рабочего человека. Но не хватает мест хранения, полочек, ящичков, подстаканников. Огромное пространство под крышей в зоне козырьков просто пропадает.

Погрузочный проем

Погрузочный проем

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Сдвижная дверь сбоку

Сдвижная дверь сбоку

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Отделка грузового пространства

Отделка грузового пространства

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Наш цельнометаллический фургон предоставляет для перевозки грузов 12 кубометров пространства, загрузка через задние распашные двери или боковую сдвижную. Отделка тут вроде имеется — пластиковые панели и на боковинах, и на потолке, но вот почему-то перегородка кабины осталась в виде голого металла.

Стоимость — от 3,2 миллиона рублей

Стоимость — от 3,2 миллиона рублей

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Atlant может выпускаться и в версии микроавтобуса для перевозки 16 пассажиров, есть планы и по выпуску полноприводной версии для сложных российских условий. Ну а наша тестовая комплектация с длинной базой сейчас стоит 3,2–3,3 миллиона рублей, включает она в себя кондиционер, систему стабилизации, ходовые огни, помощь при подъеме в гору и подушки безопасности.

Почитайте еще обзор нового «Москвича» — что это за машина за 2 миллиона рублей и чем хороша.

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