Водительские права автоматически продлят на три года
Это коснется документов, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года
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Срок действия водительских удостоверений автоматически продлят на три года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства. Он уточнил, что это изменение коснется документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.
В правительстве считают, что это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.
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