Меняю старый «Мерс» на «трешку» в центре. Почему в моду вошел автомобильно-квартирный бартер

По данным сайта Auto.ru, с середины февраля по середину марта 2022 года средняя цена, указанная в объявлениях о продаже новых машин, возросла на 60%, подержанных — на 19%. Постепенно темпы подорожания выровнялись и в последние недели составляют на уровне 2–2,5% в неделю. Вторичный рынок традиционно отстает от первичного по времени и темпам увеличения цены, тем более стоимость новых автомобилей в каких-то случаях достигла «запретительных уровней».



Однако цена неновых машин тоже устанавливает рекорды. Вот несколько примеров.