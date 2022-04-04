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Меняю старый «Мерс» на «трешку» в центре. Почему в моду вошел автомобильно-квартирный бартер

Резко возросшая стоимость автомобилей уравняла их с недвижимостью

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Удорожание машин и <a href="https://74.ru/text/realty/2022/03/31/70731017/" class="_ io-leave-page" target="_blank">сложности с ипотекой</a> изменили соотношение цен между автомобилями и недвижимостью

Удорожание машин и сложности с ипотекой изменили соотношение цен между автомобилями и недвижимостью

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Вслед за сегментом новых автомобилей вторичный рынок переживает ценовой «ренессанс», что делает возможным обмен ненового автомобиля на квартиру: и речь не только о машинах премиум-сегмента. Спрос на обмен обострился в том числе из-за нежелания продавцов держать капиталы в рублях. Мы изучили ситуацию на вторичном рынке и обнаружили, что ряд старых машин сегодня стоит дороже, чем в момент первичной покупки.

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Вот для примера цены на Lada Granta разных лет выпуска: если сравнить с инфографикой ниже, то видно, что в некоторых случаях владельцы могут продать машину дороже, чем покупали изначально.

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По данным сайта Auto.ru, с середины февраля по середину марта 2022 года средняя цена, указанная в объявлениях о продаже новых машин, возросла на 60%, подержанных — на 19%. Постепенно темпы подорожания выровнялись и в последние недели составляют на уровне 2–2,5% в неделю. Вторичный рынок традиционно отстает от первичного по времени и темпам увеличения цены, тем более стоимость новых автомобилей в каких-то случаях достигла «запретительных уровней».

Однако цена неновых машин тоже устанавливает рекорды. Вот несколько примеров.

Этот универсал <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/ford/focus/1115157595-297e7940/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Ford Focus</a> 2019 года стоит больше, чем в прежние времена просили за аналогичный новый автомобиль

Этот универсал Ford Focus 2019 года стоит больше, чем в прежние времена просили за аналогичный новый автомобиль

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А за этот <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/kia/sportage/1106325860-1fabe4b8/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">KIA Sportage 2017</a> года хотят еще больше

А за этот KIA Sportage 2017 года хотят еще больше

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Нет, это не Toyota Camry, как можно подумать, глядя на цену. <nobr class="_">2,5 млн</nobr> рублей просят за <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/corolla/1103498586-19c1e8c8/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Toyota Corolla</a> 2015 года выпуска. До февральских событий столько стоила новая Camry

Нет, это не Toyota Camry, как можно подумать, глядя на цену. 2,5 млн рублей просят за Toyota Corolla 2015 года выпуска. До февральских событий столько стоила новая Camry

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По данным сервиса «Авито Авто», стоимость подержанных автомобилей за год изменилась на 42,5%, причем половина этой надбавки пришлась на первый квартал 2022 года. Поэтому на досках объявлений нет недостатка в предложениях обменять машину на квартиру.

Владелец этого <a href="https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili/mercedes-benz_e-klass_1994_2346726845" class="io-leave-page _" target="_blank">Mercedes-Benz</a> 1994 года не прочь махнуть его на квартиру ценой 2,5 млн рублей

Владелец этого Mercedes-Benz 1994 года не прочь махнуть его на квартиру ценой 2,5 млн рублей

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А вот почти новый <a href="https://www.avito.ru/kurgan/avtomobili/chery_tiggo_7_pro_2021_2367013017" class="io-leave-page _" target="_blank">Chery Tiggo 7 Pro</a>, который можно выменять на недвижимость ценой около <nobr class="_">3 млн</nobr> рублей

А вот почти новый Chery Tiggo 7 Pro, который можно выменять на недвижимость ценой около 3 млн рублей

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Готов обсудить обмен на недвижимость и владелец этого почти нового <a href="https://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili/land_rover_range_rover_2019_2376674000" class="io-leave-page _" target="_blank">Range Rover</a>: бюджета вполне хватит на коттедж

Готов обсудить обмен на недвижимость и владелец этого почти нового Range Rover: бюджета вполне хватит на коттедж

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Помимо высокой цены и спроса на автомобили продавать их провоцирует подорожание запасных частей, страховок, шин и других компонентов. Сам по себе автомобиль является плохой «инвестицией», поскольку достаточно быстро теряет в цене, и с точки зрения сохранения капитала недвижимость обычно предпочтительнее — люди стремятся таким образом сохранить деньги.

Стоимость техобслуживания машин возросла в полтора и более раз

Стоимость техобслуживания машин возросла в полтора и более раз

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С точки зрения объемов продаж на вторичном рынке по-прежнему доминируют отечественные Lada Priora, Samara, Granta — такие данные приводит сервис «Авито Авто». Наиболее популярной иномаркой остается Ford Focus, за которым идет пара корейских экс-лоукостеров: Hyundai Solaris и KIA Rio.

Смотрится диковато, но за <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/hyundai/solaris/1115229968-2119765f/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Solaris</a> первых лет выпуска (2011 год) просят почти 800 тысяч рублей. Напомним, что в те годы новый автомобиль стоил 400–500 тысяч

Смотрится диковато, но за Solaris первых лет выпуска (2011 год) просят почти 800 тысяч рублей. Напомним, что в те годы новый автомобиль стоил 400–500 тысяч

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Темпы подорожания автомобилей неравномерны: например, из топ-10 моделей в первом квартале 2022 года медленнее всего росла цена на вазовскую «классику» (ВАЗ-2107), а быстрее всего дорожали «Гранта» и «Нива».

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Дилеры ловят волну


Управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков считает, что вторичный рынок оживили перебои с поставками новых моделей и эскалация цен на них.

— Автодилеры уже перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом, — говорит он. — Есть основания ожидать, что доля корейских и китайских автомобилей в продажах на рынке автомобилей с пробегом будет расти. Этот тренд, сформировавшийся еще в 2021 году, имеет все шансы укрепиться на фоне сложившейся рыночной ситуации.

Этот график хорошо иллюстрирует две вещи: рынок подержанных автомобилей в 3–4 раза крупнее рынка новых машин, но при этом дотошно повторяет его колебания. В последние месяцы дефицит новых машин привел к легкой «отстыковке» вторички, доля которой возросла

Этот график хорошо иллюстрирует две вещи: рынок подержанных автомобилей в 3–4 раза крупнее рынка новых машин, но при этом дотошно повторяет его колебания. В последние месяцы дефицит новых машин привел к легкой «отстыковке» вторички, доля которой возросла

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Коммерческий директор MaxPoster (оказывает услуги автодилерам) Дмитрий Андикаловский рассказывает, что ситуация уже привела к изменению структуры рынка.

— К примеру, с февраля этого года наблюдается рост продаж авто с пробегом по системе трейд-ин: автолюбители сдают свои автомобили в трейд-ин и на замену приобретают автомобили с пробегом вместо новых. Кроме того, кратно увеличилось количество заявок от дилеров по выкупу автомобилей через онлайн-аукцион.

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Накануне февральский событий объём продаж подержанных машин начал проседать и в феврале показал отрицательную динамику, что эксперты агентства «Автостат» связывают с активной «зачисткой» рынка в последние месяцы 2021 года. На фоне дефицита новых машин люди активно скупали хорошие экземпляры подержанных, что обескровило рынок. После 24 февраля рынок сжался еще сильнее, поскольку продавцы стали снимать объявления, опасаясь рисков обесценивания рубля, и это, в числе прочего, привело к росту цен.

До 100 тысяч рублей

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Раздувание цен в большей степени сказалось на относительно дорогих и новых автомобилях, которые из-за сбоев поставок попали в разряд дефицита. Но по-прежнему остается возможность купить автомобиль по цене айфона (фактически уже за полцены): здесь резкого роста стоимости не наблюдается. В ценовой категории до 100 тысяч рублей доминируют «Лады» в возрасте 15–20 лет, а также более взрослые иномарки.

Вот <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2107/1115230029-27792e90/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">ВАЗ-2107</a>, выпущенный в 2008 году, всего за 90 тысяч рублей

Вот ВАЗ-2107, выпущенный в 2008 году, всего за 90 тысяч рублей

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За те же деньги можно купить <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/volkswagen/golf/1115137191-692dc46f/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Volkswagen Golf</a>, но ему уже более четверти века

За те же деньги можно купить Volkswagen Golf, но ему уже более четверти века

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А вот пятнадцатилетняя <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/daewoo/nexia/1115226465-06db68e0/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Daewoo Nexia</a>

А вот пятнадцатилетняя Daewoo Nexia

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