АВТОВАЗ начал выпуск «новой "Нивы"». Выясняем, чем она отличается от старой

АВТОВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva, которая получила приставку Travel, чтобы отличать ее от прежней Niva, которая до начала
Передняя часть же изменилась весьма радикально. АВТОВАЗ не стал прилаживать к автомобилю фирменный «икс-фейс», вероятно, из-за существенных отличий базового дизайна «Шнивы» и новых моделей АВТОВАЗа. При этом внедорожник словно пережил подтяжку лица: решетка радиатора стала шире, поднялась линяя фар, а сами они сощурились. Нижняя часть бампера получилась скошенной и легкосъемной. Арки колес украшены рельефными накладками, которые сделали автомобиль визуально шире, хотя в остальном его размеры не изменились.
Производитель обещает «мощный кондиционер, надежную шумо- и виброизоляцию, удобные сиденья и мультимедиа». Впрочем, всё это не способно скрыть того факта, что перед нами в основном всё та же модель, которую завод «Lada Запад Тольятти» выпускает с
Однако нынешняя Lada Niva Travel — лишь попытка продлить жизнь классическому внедорожнику, тогда как на подходе у АВТОВАЗа совершенно новая полноприводная модель, прототип которой был показан два года назад. С большой вероятностью она превратится в паркетник и будет построена на платформе CMF-B-LS, поскольку от собственных «тележек» АВТОВАЗ постепенно отказывается.
В прошлом году АВТОВАЗ вышел из совместного предприятия с GM, полностью выкупив завод по производству Chevrolet Niva.