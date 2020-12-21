23 декабря среда
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 8/10
usd 75.35
eur 92.07
Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

Все новости

Все новости

АВТОВАЗ начал выпуск «новой "Нивы"». Выясняем, чем она отличается от старой

Автомобиль получил весьма необычный дизайн

19 050
82Обсудить

Поделиться

На первом снимке автомобиль представлен в версии Off-road со шноркелем

На первом снимке автомобиль представлен в версии Off-road со шноркелем

Поделиться

АВТОВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva, которая получила приставку Travel, чтобы отличать ее от прежней Niva, которая до начала 2020 года продавалась под брендом Chevrolet. Модель сначала получила шильдик Lada, а теперь и радикально новый дизайн, в котором прежняя «Шнива» угадывается только на виде сбоку и сзади.

Передняя часть же изменилась весьма радикально. АВТОВАЗ не стал прилаживать к автомобилю фирменный «икс-фейс», вероятно, из-за существенных отличий базового дизайна «Шнивы» и новых моделей АВТОВАЗа. При этом внедорожник словно пережил подтяжку лица: решетка радиатора стала шире, поднялась линяя фар, а сами они сощурились. Нижняя часть бампера получилась скошенной и легкосъемной. Арки колес украшены рельефными накладками, которые сделали автомобиль визуально шире, хотя в остальном его размеры не изменились.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Изменения сзади не так заметны: чуть сложнее стал бампер, а фонари — светодиодными

Изменения сзади не так заметны: чуть сложнее стал бампер, а фонари — светодиодными

Поделиться

Производитель обещает «мощный кондиционер, надежную шумо- и виброизоляцию, удобные сиденья и мультимедиа». Впрочем, всё это не способно скрыть того факта, что перед нами в основном всё та же модель, которую завод «Lada Запад Тольятти» выпускает с 2002 года, сначала в партнерстве с GM, теперь — самостоятельно. Это значит, что «Нива» сохранила полноценную систему полного привода с блокировкой центрального дифференциала и понижающей передачей и свою пуленепробиваемую подвеску, которая во многом повторяет решения «Нивы» ВАЗ-2121. Но остались и недостатки, включая тесный салон, недостаточно мощный мотор объемом 1,7 литра и общую консервативность конструкции. Мы тестировали один из последних экземпляров Chevorolet Niva, у которого, например, были проблемы с включением задней передачи.

Концепт-кар 2018 года, намекающий на стилистику будущей «Нивы»

Концепт-кар 2018 года, намекающий на стилистику будущей «Нивы»

Поделиться

Однако нынешняя Lada Niva Travel — лишь попытка продлить жизнь классическому внедорожнику, тогда как на подходе у АВТОВАЗа совершенно новая полноприводная модель, прототип которой был показан два года назад. С большой вероятностью она превратится в паркетник и будет построена на платформе CMF-B-LS, поскольку от собственных «тележек» АВТОВАЗ постепенно отказывается.

Еще одна новинка декабря — рестайлинговая Lada Largus. В отличие от Niva она получил дизайн в стиле последних моделей АВТОВАЗа

Еще одна новинка декабря — рестайлинговая Lada Largus. В отличие от Niva она получил дизайн в стиле последних моделей АВТОВАЗа

Поделиться

В прошлом году АВТОВАЗ вышел из совместного предприятия с GM, полностью выкупив завод по производству Chevrolet Niva.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК17
  • СМЕХ11
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

LadaАВТОВАЗавторынок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (82)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...