АВТОВАЗ начал выпуск «новой "Нивы"». Выясняем, чем она отличается от старой

Производитель обещает «мощный кондиционер, надежную шумо- и виброизоляцию, удобные сиденья и мультимедиа». Впрочем, всё это не способно скрыть того факта, что перед нами в основном всё та же модель, которую завод «Lada Запад Тольятти» выпускает с 2002 года , сначала в партнерстве с GM, теперь — самостоятельно. Это значит, что «Нива» сохранила полноценную систему полного привода с блокировкой центрального дифференциала и понижающей передачей и свою пуленепробиваемую подвеску, которая во многом повторяет решения «Нивы» ВАЗ-2121. Но остались и недостатки, включая тесный салон, недостаточно мощный мотор объемом 1,7 литра и общую консервативность конструкции. Мы тестировали один из последних экземпляров Chevorolet Niva, у которого, например, были проблемы с включением задней передачи.

