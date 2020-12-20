Сладкая парочка. Черный и белый «Лексусы» с номерами ООО и ААА — гляньте, что сделали их хозяева

В новом, 207-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: два «Лексуса» с крутыми номерами, заблокированный проезд и перекрытые пешеходные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Заблокировать пешеходам переход? Да легко! Как раз в этом месте дети из близлежащих школ и садиков переходят дорогу, — сообщает читатель Владимир (фото выше).