Сладкая парочка. Черный и белый «Лексусы» с номерами ООО и ААА — гляньте, что сделали их хозяева

В Новосибирске «Лексус» с номерами ООО припарковался на переходе
В новом, 207-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: два «Лексуса» с крутыми номерами, заблокированный проезд и перекрытые пешеходные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Заблокировать пешеходам переход? Да легко! Как раз в этом месте дети из близлежащих школ и садиков переходят дорогу, — сообщает читатель Владимир (фото выше).
Черный «Лексус» с номерами ААА вот так просто на аварийке встал и сожрал целую полосу движения.
— Скажем спасибо этому «Фольксвагену», — пишет Алёна, которой автомобиль, видимо, помешал.
Фургон мешает детям переходить дорогу.
— На Блюхера, 71 около магазина Fix Price дама припарковалась на тротуаре, — информирует Наталья.
Как грузовику выехать? Да никак.
— Вот такие автохамы во дворе дома по адресу Достоевского, 10, — жалуется читательница Татьяна.
— Возле «ДНС» на Громова. Если раньше каждое утро только зад на тротуар выставлял, то сегодня решил: «Зачем мелочиться? Заеду-ка я на тротуар полностью», — рассказывает Галина.
— Новосибирский клинический центр крови. Уважаемые люди — почетные доноры приехали на сдачу крови и припарковались аккурат на тротуаре, — недоволен Дмитрий.
— Вот так молодая мамочка припарковалась на пешеходном переходе напротив детской поликлиники по адресу ул. Рассветная, д. 5/1, — сообщает Виталий.