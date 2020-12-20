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Тема дняПропала семья на черном «Кадиллаке»

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Сладкая парочка. Черный и белый «Лексусы» с номерами ООО и ААА — гляньте, что сделали их хозяева

Разглядываем очередных мастеров парковки на улицах Новосибирска

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Белый «Лексус» с номерами ООО на переходе

Белый «Лексус» с номерами ООО на переходе

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В Новосибирске «Лексус» с номерами ООО припарковался на переходе

В новом, 207-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: два «Лексуса» с крутыми номерами, заблокированный проезд и перекрытые пешеходные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Заблокировать пешеходам переход? Да легко! Как раз в этом месте дети из близлежащих школ и садиков переходят дорогу, — сообщает читатель Владимир (фото выше).

Черный «Лексус» с номерами ААА

Черный «Лексус» с номерами ААА

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Черный «Лексус» с номерами ААА вот так просто на аварийке встал и сожрал целую полосу движения.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Стоянка на аварийке

Стоянка на аварийке

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— Скажем спасибо этому «Фольксвагену», — пишет Алёна, которой автомобиль, видимо, помешал.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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Фургон мешает детям переходить дорогу.

Авто заехало на тротуар

Авто заехало на тротуар

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— На Блюхера, 71 около магазина Fix Price дама припарковалась на тротуаре, — информирует Наталья.

Проезд заблокирован

Проезд заблокирован

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Как грузовику выехать? Да никак.

Мимо машин надо протискиваться

Мимо машин надо протискиваться

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— Вот такие автохамы во дворе дома по адресу Достоевского, 10, — жалуется читательница Татьяна.

Фура на тротуаре

Фура на тротуаре

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— Возле «ДНС» на Громова. Если раньше каждое утро только зад на тротуар выставлял, то сегодня решил: «Зачем мелочиться? Заеду-ка я на тротуар полностью», — рассказывает Галина.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Новосибирский клинический центр крови. Уважаемые люди — почетные доноры приехали на сдачу крови и припарковались аккурат на тротуаре, — недоволен Дмитрий.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Вот так молодая мамочка припарковалась на пешеходном переходе напротив детской поликлиники по адресу ул. Рассветная, д. 5/1, — сообщает Виталий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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