«Буханка» за 30 тысяч: в Новосибирске продали шесть муниципальных машин по заниженной цене (публикуем документ)

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска согласовал продажу шести машин, которые находились в собственности у муниципалитета, по странному ценнику. Документ с цифрами оказался в распоряжении депутатов горсовета. В нем перечислены марки машин, покупатели и окончательная цена, которая оказалась намного ниже тех предложений, что есть на рынке.

— Никто не против, чтобы муниципальные предприятия обновляли автопарк. Но оценили вы за 30 тысяч рублей «буханку» — и ладно. Сделайте максимально открытый аукцион. Это решение вот от таких местечковых, дружественных продаж. Выложите на сайте мэрии информацию. Люди будут предлагать свою цену. И тогда от этого будет экономический эффект, — рассказал НГС депутат горсовета Ростислав Антонов.