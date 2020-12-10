«Буханка» за 30 тысяч: в Новосибирске продали шесть муниципальных машин по заниженной цене (публикуем документ)

В Новосибирске продали 6 муниципальных машин по цене вдвое ниже рынка
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска согласовал продажу шести машин, которые находились в собственности у муниципалитета, по странному ценнику. Документ с цифрами оказался в распоряжении депутатов горсовета. В нем перечислены марки машин, покупатели и окончательная цена, которая оказалась намного ниже тех предложений, что есть на рынке.
— Никто не против, чтобы муниципальные предприятия обновляли автопарк. Но оценили вы за 30 тысяч рублей «буханку» — и ладно. Сделайте максимально открытый аукцион. Это решение вот от таких местечковых, дружественных продаж. Выложите на сайте мэрии информацию. Люди будут предлагать свою цену. И тогда от этого будет экономический эффект, — рассказал НГС депутат горсовета Ростислав Антонов.
Машины принадлежали трем муниципальным предприятиям — Горэлектротранспорту, Комбинату питания и Детской школе искусств
УАЗ-3962 «буханка» 1997 года был продан за 30 тысяч рублей, а Opel Insignia 2011 года — за 396 тысяч рублей. Подобные автомобили на сайте Auto.ru стоят сейчас соответственно 185 тысяч рублей и 650 тысяч рублей.
Chevrolet Aveo 2012 года была продана за 270 тысяч рублей — на рынке можно увидеть предложения за 415 тысяч рублей.
Ситуацию с продажей автомобилей по заниженным ценам прокомментировал мэр Анатолий Локоть.
— Это не первый случай, когда отдельными депутатами поднимается вопрос продажи той или иной изношенной техники. Никаких нарушений в прошлый раз прокуратура не выявила. Я наложил вето на продажу. Выпустил специальное распоряжение, чтобы все автомобили продавались с аукциона. Мы проверим эту продажу, — пообещал мэр. — Это не новая техника. Автомобиль «буханка» 1997 года — состояние [у него не очень] я предполагаю. Но мы проверим.
В середине октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что в автопарке мэрии сократилось количество закрепленных за ним автомобилей. В прошлом году НГС рассказывал, на каких автомобилях ездят руководители мэрии.