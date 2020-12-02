Хитрый поворот к областной ГИБДД — смотрим, что конкретно там нарушают новосибирские водители

Жители Новосибирска массово нарушают ПДД на повороте к областной ГИБДД
Продолжаем изучать места в Новосибирске, где безответственные водители нарушают правила дорожного движения и создают аварийные ситуации. Сегодня речь пойдет об улице Владимировской (недавно мы показывали, как там сделали капитальный ремонт). Есть на этой улице один интересный поворот в сторону областного управления ГИБДД. Самые умные автомобилисты используют его для движения прямо, которое запрещено знаками.
Улица Владимировская, пересечение с Владимировским спуском, направление движения в сторону Димитровского моста. Установлены светофор с допсекцией (стрелка налево) и знаки движения по полосам — левый ряд только для поворота налево, средний и правый — для движения прямо.
Трафик здесь большой, и не совсем понятно, почему целую полосу отдали под поворот налево — количество поворачивающих автомобилей совсем небольшое, зато два ряда прямо стоят в заторах. Народная молва гласит, что отдельный поворот сделали для сотрудников ДПС, чтобы им было проще подъезжать к своему областному управлению ГИБДД.
Как бы там ни было, но этот ряд используют и обычные водители — самые умные ездят по нему прямо.
— Светофор около областной ГИБДД. Там есть отдельная полоса в поворот и отдельная секция светофора. Но по этой полосе проезжают регулярно прямо.
— Движение по полосам, крайняя полоса для поворота только налево, уже и разметку нанесли, всё равно едут по ней и средний ряд тормозят. И это в обе стороны так, — пишут наши читатели.
Действительно, после недавнего ремонта сделан дополнительный акцент на то, что ездить по левой полосе прямо нельзя. Нанесена подробная разметка, обозначены траектории, установлен островок безопасности, который несколько поджимает эту полосу при движении прямо.
Вряд ли теперь на этом перекрестке схема движения изменится, но все-таки может быть дорожникам стоило рассмотреть вариант с использованием левой полосы как для поворота, так и для движения прямо. А нарушать наши водители всё равно будут.