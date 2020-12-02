Хитрый поворот к областной ГИБДД — смотрим, что конкретно там нарушают новосибирские водители

— Светофор около областной ГИБДД. Там есть отдельная полоса в поворот и отдельная секция светофора. Но по этой полосе проезжают регулярно прямо.



— Движение по полосам, крайняя полоса для поворота только налево, уже и разметку нанесли, всё равно едут по ней и средний ряд тормозят. И это в обе стороны так, — пишут наши читатели.

