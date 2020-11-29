Гении парковки. Гоняющая людей «Камри» МММ и «Лексус» на автобусной полосе — можем себе позволить

В новом, 204-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются водители «Камри», как ведут себя таксисты и что позволяют себе владельцы «Лексусов».
«Тойота-Камри» с красивыми госномерами МММ расположилась на тротуаре улицы Советской (фото выше).
Еще одна «Камри» припарковалась вторым рядом.
А это Range Rover, вставший вторым рядом, — ничего, кому надо, объедет.
— Это «чудо» паркуется так постоянно возле детсада 460 по адресу Кропоткина, 128/2 на газоне, хотя в десяти шагах есть свободная парковка. На вопрос, зачем он так делает, говорит: «Я так хочу». А на вопрос: «Почему не можете поставить машину на парковку?» говорит: «Ну, вы свою машину ставьте, а я свою буду здесь ставить». Когда начал фотографировать его драндулет, начал оскорблять меня и лезть в драку, — пишет наш читатель.
Если на аварийке, то стоять под запрещающим знаком, конечно, можно.
— Я паркуюсь как... Жаль не успел с коляской сфотографировать, — сообщает Валентин.
Коллективный разум решил, что толпой парковаться на тротуаре разрешено.
Инвалиду встать на свое место будет затруднительно.
Водитель «Прадо» подъехал поближе к крылечку.
— На Красном проспекте в час пик пробки восемь баллов. «Лексус» стоит на аварийке на полосе для общественного транспорта. Автобус с пассажирами с большим трудом пытается сквозь пробку объехать его, — возмущается Сергей.