Гении парковки. Гоняющая людей «Камри» МММ и «Лексус» на автобусной полосе — можем себе позволить

— Это «чудо» паркуется так постоянно возле детсада 460 по адресу Кропоткина, 128/2 на газоне, хотя в десяти шагах есть свободная парковка. На вопрос, зачем он так делает, говорит: «Я так хочу». А на вопрос: «Почему не можете поставить машину на парковку?» говорит: «Ну, вы свою машину ставьте, а я свою буду здесь ставить». Когда начал фотографировать его драндулет, начал оскорблять меня и лезть в драку, — пишет наш читатель.

