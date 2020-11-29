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Гении парковки. Гоняющая людей «Камри» МММ и «Лексус» на автобусной полосе — можем себе позволить

Изучаем фото с очередными нарушениями ПДД

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«Тойота-Камри» на тротуаре&nbsp;

«Тойота-Камри» на тротуаре 

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В новом, 204-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются водители «Камри», как ведут себя таксисты и что позволяют себе владельцы «Лексусов».

«Тойота-Камри» с красивыми госномерами МММ расположилась на тротуаре улицы Советской (фото выше).

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Еще одна «Камри» припарковалась вторым рядом.

Черный внедорожник мешает потоку

Черный внедорожник мешает потоку

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А это Range Rover, вставший вторым рядом, — ничего, кому надо, объедет.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Это «чудо» паркуется так постоянно возле детсада 460 по адресу Кропоткина, 128/2 на газоне, хотя в десяти шагах есть свободная парковка. На вопрос, зачем он так делает, говорит: «Я так хочу». А на вопрос: «Почему не можете поставить машину на парковку?» говорит: «Ну, вы свою машину ставьте, а я свою буду здесь ставить». Когда начал фотографировать его драндулет, начал оскорблять меня и лезть в драку, — пишет наш читатель.

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Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

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Если на аварийке, то стоять под запрещающим знаком, конечно, можно.

Пререгородил тропинку

Пререгородил тропинку

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— Я паркуюсь как... Жаль не успел с коляской сфотографировать, — сообщает Валентин.

Массовая стоянка на тротуаре&nbsp;

Массовая стоянка на тротуаре 

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Коллективный разум решил, что толпой парковаться на тротуаре разрешено.

На Красном проспекте

На Красном проспекте

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Инвалиду встать на свое место будет затруднительно.

Парковка на тротуаре&nbsp;

Парковка на тротуаре 

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Водитель «Прадо» подъехал поближе к крылечку.

«Лексус» на выделенной полосе

«Лексус» на выделенной полосе

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— На Красном проспекте в час пик пробки восемь баллов. «Лексус» стоит на аварийке на полосе для общественного транспорта. Автобус с пассажирами с большим трудом пытается сквозь пробку объехать его, — возмущается Сергей.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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