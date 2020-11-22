По Новосибирску ездят наглые дипломаты — они паркуются, где хотят. Свежая подборка автохамов

— Впервые увидела на главной пешеходной аллее Соснового бора авто, глазам своим не поверила. Иду и думаю, что должно случиться, чтобы здесь остановилось авто. На аллее — там где люди гуляют, бегают, спортом занимаются, воздухом дышат, — стоит заведенный автомобиль. На мое замечание о недопустимой парковке в пешеходной зоне и о том, чтобы убрать авто, водитель никак не отреагировал, — возмущается Ксения.