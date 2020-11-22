По Новосибирску ездят наглые дипломаты — они паркуются, где хотят. Свежая подборка автохамов

Машина с дипломатическими номерами встала на тротуаре в Новосибирске
В новом, 203-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются неприкосновенные дипломаты, стоянка в парке отдыха и парковочные места на автобусной остановке.
— Машина диппредставительства Узбекистана на тротуаре, — сообщает читатель Михаил (фото выше)...
... Этот кроссовер Chevrolet Captiva со своим наглым (дипломаты же неприкосновенны) поведением уже не раз попадал в нашу рубрику.
— Фото с улицы Тополевой, перед перекрестком с Военной. Иду себе по узенькой вытоптанной дорожке вдоль дороги, поднимаю глаза — а там красавчик прямо на тропинке стоит, люди вокруг по свеженькому сугробу обходят кое-как, — рассказывает Евгения.
Если на аварийке, то вторым рядом, конечно же, можно стоять.
— Впервые увидела на главной пешеходной аллее Соснового бора авто, глазам своим не поверила. Иду и думаю, что должно случиться, чтобы здесь остановилось авто. На аллее — там где люди гуляют, бегают, спортом занимаются, воздухом дышат, — стоит заведенный автомобиль. На мое замечание о недопустимой парковке в пешеходной зоне и о том, чтобы убрать авто, водитель никак не отреагировал, — возмущается Ксения.
— 570-й «Лексус», Ватутина, 33, тротуар, — уточняет Иван.
Заняли инвалидные места.
— Всё те же инвалиды на Петухова, 160, — пишет Илья.
— Стоянка на тротуаре, в нескольких метрах места на парковке есть. ГИБДД не работает, — недоволен Евгений.
— Запарковался на ночь на тротуаре около дома по адресу ул. Планетная, 55/7. Парковочных мест вокруг достаточно было. Зачем так делать? Мешал работе коммунальных служб, — информирует Александр.
Похоже же на парковочный карман? И плевать, что знак автобусной остановки.