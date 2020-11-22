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По Новосибирску ездят наглые дипломаты — они паркуются, где хотят. Свежая подборка автохамов

Смотрим на новых нарушителей правил дорожного движения

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Кроссовер Chevrolet Captiva с дипномерами

Кроссовер Chevrolet Captiva с дипномерами

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Машина с дипломатическими номерами встала на тротуаре в Новосибирске

В новом, 203-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются неприкосновенные дипломаты, стоянка в парке отдыха и парковочные места на автобусной остановке.

— Машина диппредставительства Узбекистана на тротуаре, — сообщает читатель Михаил (фото выше)...

Тот же кроссовер на тротуаре в апреле 2019 года

Тот же кроссовер на тротуаре в апреле 2019 года

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... Этот кроссовер Chevrolet Captiva со своим наглым (дипломаты же неприкосновенны) поведением уже не раз попадал в нашу рубрику.

Встал на пешеходной тропинке

Встал на пешеходной тропинке

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— Фото с улицы Тополевой, перед перекрестком с Военной. Иду себе по узенькой вытоптанной дорожке вдоль дороги, поднимаю глаза — а там красавчик прямо на тропинке стоит, люди вокруг по свеженькому сугробу обходят кое-как, — рассказывает Евгения.

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Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Если на аварийке, то вторым рядом, конечно же, можно стоять.

Заехал в парк отдыха

Заехал в парк отдыха

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— Впервые увидела на главной пешеходной аллее Соснового бора авто, глазам своим не поверила. Иду и думаю, что должно случиться, чтобы здесь остановилось авто. На аллее — там где люди гуляют, бегают, спортом занимаются, воздухом дышат, — стоит заведенный автомобиль. На мое замечание о недопустимой парковке в пешеходной зоне и о том, чтобы убрать авто, водитель никак не отреагировал, — возмущается Ксения.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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— 570-й «Лексус», Ватутина, 33, тротуар, — уточняет Иван.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

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Заняли инвалидные места.

Стоянка для инвалидов

Стоянка для инвалидов

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— Всё те же инвалиды на Петухова, 160, — пишет Илья.

Перегородил проход

Перегородил проход

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— Стоянка на тротуаре, в нескольких метрах места на парковке есть. ГИБДД не работает, — недоволен Евгений.

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Стоянка на тротуаре 

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— Запарковался на ночь на тротуаре около дома по адресу ул. Планетная, 55/7. Парковочных мест вокруг достаточно было. Зачем так делать? Мешал работе коммунальных служб, — информирует Александр.

Припарковались на остановке

Припарковались на остановке

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Похоже же на парковочный карман? И плевать, что знак автобусной остановки.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковка«Я паркуюсь как чудак»
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